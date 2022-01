Méghogy Kínában nincs tradíciója a jégkorongnak? Erről alighanem elfelejtettek szólni Csu Cecsunnak és barátainak, akik évtizedek óta szerveznek maguknak amatőr bajnokságot Ansan város egyik tavának jegén. Noha Kanadában hatalmas kultusza van a tavi hokinak, a kültéri pályáknak pedig külön szlenges rövidítésük is van (ODR), még a juharlevelesek is elismerően csettinthetnek arra, amit néhány közép- és időskorú kínai férfi „letesz a jégre" ilyenkor. Merthogy ők a saját felszerelésükön, néhány korongon és két kapunk kívül mást is visznek magukkal. Sőt, felépítenek egy komplett pályát, nem is akárhogyan. Először Csu vezetésével megállapítják a középső bedobópontot, majd ahhoz igazítva kijelölik a pálya végpontjait, valamint a palánk helyét. Utóbbit 180 és 240 centis fadeszkákból építik meg, aztán jön a felszín elegyengetése, végül az egészet elárasztják vízzel, és hagyják, hogy a mínusz 20 Celsius-fok befejezze a munkát.

Fedett csarnok hiányában ez az egyetlen módja a szervezett jégkorongnak a városban, a több évtizedes gyökerekkel rendelkező baráti kör pedig csak úgy képes akár csak hobbiszinten is űzni a sportot, ha megteremti magának a feltételeket. De már maga az építkezés is szerves része a programnak, már-már rituálé.

Kínában jelenleg egyetlen profi hokicsapat található, a Kunlun Red Star, amely Európa legerősebb bajnokságában, az orosz bázisú KHL-ben vitézkedik. Nem meglepő módon a pekingi olimpián induló kínai válogatott (amely a világranglistán nincs benne a legjobb 30-ban, és a nemzetközi szövetség külön engedélye kellett ahhoz, hogy részt vegyen a játékokon) szinte teljes egészében erre az együttesre épül, az alapemberek közül azonban csak egy játékos született Kínában. A többiek mind honosított észak-amerikaiak és oroszok, előbbiek között azért találunk kínai származású játékosokat, mint például Brandon Yip, Spencer Foo, vagy Tyler Wong, előbbi kettő még az NHL-ben is játszott. A hokirajongóknak akár Jake Chelios neve is ismerősen csenghet, aki a legendás Chris Chelios fia.

Már az komoly meglepetés lenne, ha nem utolsóként végezne a házigazda, márpedig azt a helyezést akár Csu Cecsunékkal is elérnék.

A főszervező, a 70 éves Csu Cecsun előkészíti a kesztyűjét (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Sisak a fejen, ütő a kézben, irány a jég! Persze, ott majd még folytatni kell az átöltözést (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Ansan, az igazi gyárváros (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Jönnek a palánk alapjául szolgáló falemezek (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Csu Cecsun több mint 40 évvel ezelőtt kezdett el jégkorongozni, és mint mondja, a fejében ott van minden. Nem véletlen, hogy ő irányítja a pályahatárok kijelölését (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Csu Cecsun az elmúlt három évben már csak játékvezetőként tevékenykedett, az unokája viszont ilyenkor is tud neki drukkolni (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Rolba nincs, helyette van egy házilag összebarkácsolt jégsimító gép (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

A 67 éves Csang Mingnan viszi a helyére a kaput (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

A pályaépítés már a végéhez közelít (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Csao Hujmin szünetet tart, de a pályán belül (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

A hokiütő (sok egyéb mellett) arra is jó, hogy korcsolyát szállítsunk vele (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Beöltözés, bemelegítés, jégellenőrzés, mindezeket egyszerre is meg lehet oldani (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Csang Csunju piheni ki a shift fáradalmait a maroknyi kispadon (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Csao Hujmin és unokája az egyik ansani tavon (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

A játékosok és a „zebrák" együtt pihennek (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)

Li Pingru mutat magáról és korábbi csapatáról fotót egy 1986-os újságban (Fotó: Tingshu Wang / Reuters)