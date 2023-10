Természet minimál

Október utolsó hétvégéjéig lehet látogatni azt a 29 szabadtéri fotókiállítást Csákváron és a környéken, amely a FotoKozma fesztivál keretein belül került megrendezésre. Csákváron a Széchenyi utcában a Szeretetszolgálat Otthon előtt megtekinthető köztük, Kaszás Norbert minimalista kopozíciós, Kis vonalakban című kollekciója.

Lényegre törő, minimalista képek nemes egyszerűséggel nagyítják fel Norbert természetről alkotott vízióit. Az egyszerű fekete és fehér háttereken megalkotott képek elindítják a fantáziát, és az apró makró világot egy nagy univerzumba helyezik, a néző fejébe.

“Az absztrakt fotózásnál az a legnagyobb különbség a dokumentarista képekhez képest, hogy nem azt fotózzuk le, amit látunk, hanem azt, amit kitaláltunk. A természet pedig tökéletes alany a megvalósításához.”– vallja Norbert.

Az ilyen képek elkészítéséhez egy különleges kompozíció kell, vagy multiexpozíciós technika, vakutechnika, vagy hosszú záridős beállítás. Fontos a kísérletezés, a próbálkozás, és a különböző beállítások változtatása. A minimal art képeknél az egyszínű, homogén fehér, vagy fekete háttérrel érhetőek el a letisztult képek, így a témáról szinte semmi nem veszi el a figyelmet.

Kaszás Norbert

Kaszás Norbert 1981-ben született Esztergomban, ahol jelenleg is él. Gyermekkorát Pilismaróton töltötte, ami egy kis falu a festői szépségű Dunakanyarban. Talán az ottani táj és a változatos élővilág volt az, ami megszeretette vele a természetet. Akkor jött rá, hogy milyen szépségeket is rejt magában a növények és állatok világa. Emiatt vált céljává, hogy meg is örökítse ezeket a csodálatos formákat, színeket, fényeket, hangulatokat és változatosságot, ami körülvesz minket.

“Több fotós műfajban is kipróbáltam magam, de rájöttem, hogy hozzám a természetfotózás áll a legközelebb. Számomra ez jelenti a kikapcsolódást, a nyugalmat, a szépséget és a kihívást. Leginkább a makro témák a kedvenceim, mert amikor belenézek a fényképezőgépem keresőjébe, egy parányi, titokzatos világ tárul elém, ami mellett amúgy sokszor észrevétel nélkül elhaladunk.” – tette hozzá Norbert.

A különböző nemzetközi fotópályázatokon eddig 11 alkalommal volt kategóriagyőztes, és 2022-ben Oroszországban lett az év természetfotósa.

Érdemes kirándulast tenni Csákvárra és a környékre, 29 kiállítás várja a kirándulókat.

Rezeg a léc - Pókhálóba ragadt levéltetű (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Pengeélen - Keresztespók a bemozdított hálóban (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Csillaglesen - Leánykökörcsin termése a csillagos égbolt alatt (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Felvillanyozva - Leánykökörcsin termése hátulról megvilágítva (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Buborékfújás - Szarvasagancsgombák az éjszakában (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Mimikri - Sisakos sáska egy száraz növényen (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) A következő generáció - Barna varangy pete füzér (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Trió - Boglárka lepkék (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Artista - Kisasszony-szitakötő (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Bújócska- Kis éjjeli pávaszem fésűs csápja (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Napüdvözlet - Sávos szitakötő hajnalban (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma) Hajnali didergés - Sávos szitakötő lábai közelről (Fotó: Kaszás Norbert / FotoKozma)