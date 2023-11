Egyetlen földünk van, meg kell védenünk saját magunktól

Az Év Természetfotója 2023-ban – Moldován Zsolt: Magasugrás – A kép tavaly júniusban készült, egyik kedvenc fotós helyszínemen, a Csernát határában levő, a falubelik által csak “rókalyukak”-nak nevezett mezei tisztáson. Építettünk egy saját kis lest jó néhány éve, hogy majd gyurgyalagokat fotózzunk nászidőszakban. Délutánonként, munka után utam egyenesen oda vezetett egy jó kép (és rengeteg maradandó élmény) reményében. A madarakkal párhuzamosan az ott élő rókacsalád életét is figyelemmel kísértem. Leshelynek a kép elkészítése előtti délután a löszfal melletti tisztást választottam, onnan figyelve a horizonton játszadozó rókakölyköket. Amíg anyjuk vadászni volt, a kicsik önfeledten játszottak a kotorék környékén. A kölykök júliustól követik a felnőtt rókát, ettől kezdve tanulják meg a vadászat fortélyait, majd ősszel elválnak anyjuktól. Mondhatnám, hogy a véletlen műve a kép, de nem hiszek a véletlenekben, talán ezért is volt a rókán a fókusz, az ujjam az exponáló gombon, s a szemem pedig a gép keresőjében az ugrás pillanata előtt. Boldogságom hatványozta, hogy a cserebogarak tömeges rajzása is segítségemre volt, hiszen a kis szárnyas lény is főszereplője lett a képnek. Olyan pillanatot kaptam el, amit addig még szabad szemmel sem láttam.

(Fotó: Moldován Zsolt / Saubermacher - Az Év Természetfotósa 2023 / naturArt)