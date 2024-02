2023 képei, amelyek többet mondanak minden szónál

Bejelentették a 42. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait: idén központi szerepet kaptak a tüntetések, az ukrán háború, a migráció, de a hétköznapi ember is rengeteg felvételről köszönt vissza az olvasókra. A pályázat kiemelt fotográfusai között két kollégánk, Németh Kata és Szollár Zsófia is szerepel. Az Index két fiatal munkatársát a Mindennapi élet (sorozat), illetve a Képriport kategóriában választották a legjobbak közé: mindketten a 3. díjat érdemelték ki kategóriájukban.

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 42. Magyar Sajtófotó Pályázatra 250 fotográfus 2470 pályaművel jelentkezett, a beküldött képek száma 6801 volt. A pályázatra 2023-ban készített fotókkal lehetett versenybe szállni, néhány sorozatkategória kivételével, ahol a hosszú távon készült munkák közt néhány régebbi fényképet is elfogadott a zsűri.

A zsűri tagjai voltak: Szlukovényi Tamás (elnök), a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora, a Reuters volt globális fotófőszerkesztője; Stephane Arnaud, az AFP francia hírügynökség fotófőszerkesztője; Adrian Evans, a Panos Pictures (London, Nagy-Britannia) igazgatója; Bócsi Krisztián, a Bloomberg News fotóriportere; valamint Szabó Bernadett, a Reuters fotóriportere.

A pályázatra beküldött képekből idén is készül kiállítás, az ünnepélyes megnyitó a Capa Központban 2024. április 11-én lesz. Itt hozzák nyilvánosságra és adják át a kategóriadíjak mellett a MÚOSZ Nagydíját és a Kulturális és Innovációs Minisztérium André Kertész-nagydíját is a nyertes képek készítőinek. Ugyanitt, a 42. Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitóján osztják ki a pályázat különdíjait is. A pályázatra beküldött képekből fotóalbum is készül Az év fotói 2023 címmel, amely a kiállítás megnyitásával egy időben jelenik meg.

Hír- és eseményfotó kategória – 1. díj: Ellenállás – Az oktatás ügyéért tüntető diákok és rohamrendőrök csapnak össze a budai Várban, Orbán Viktor miniszterelnök irodájának közelében, Budapesten, 2023. május 3-án (Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex.hu / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Hír- és eseményfotó kategória – 3. díj: Kerítésvágó – Illegális határsértő férfi vágja át a kerítést a magyar–szerb határon lévő határzárnál 2023. szeptember 30-án (Fotó: Mohos Márton / 24.hu / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Képriport kategória – 2. díj: A pokol kapuja – Donbasz-apokalipszis – Oroszország Ukrajna ellen 2022. február 24-én megindított teljes léptékű inváziója, illetve az azt megelőző, nyolc éven át tartó korlátozott intenzitású harcok elképzelhetetlen pusztítást okoztak Kelet-Ukrajnában. Az ország egykor legnépesebb régiójában, Donyeck megyében ukrán és orosz katonák gyakran már csak földdel egyenlővé tett romhalmazokért harcolnak – és halnak meg. A lakosság elmenekült, az infrastruktúra romokban, tűzszünet – és béke – kilátástalan messzeségben. Sorozatom a keletukrán háborús disztópiát mutatja be (Fotó: Vörös Szabolcs / Válasz Online / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Képriport kategória – 3. díj: „Tanár nélkül nincs jövő!” – 2023-ban is az egyik legfontosabb téma az oktatás ügye volt. Nagyjából minden hónapra jutott legalább egy tüntetés vagy performance, az év elején ezek még békésen zajlottak, majd áprilisra olyan düh alakult ki a tanárokban és diákokban, hogy a korábban békés vonulással, énekléssel egybekötött kiállásokat felváltották a dulakodásig, sérülésekig fajuló tüntetések, amelyeken nemegyszer a könnygáz is előkerült (Fotó: Szollár Zsófia / Index / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Mindennapi élet (egyedi) kategória – 3. díj: Gondoskodás – Az észak-magyarországi Ózd településtől nem messze az út mentén lévő kereszthez a hölgy időről időre kijár rendet tenni (Fotó: Bach Máté / Mediaworks Hungary / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Mindennapi élet (sorozat) kategória – 3. díj: 40 évesen költözött Budapestre, hiányozni fog családjának – A Kossuth téren felállított ország karácsonyfájának kiválasztása 2023-ban is felajánlások alapján történt. Végül a hajdúszoboszlói Hegedűsné Agárdi Zsuzsa és Hegedűs Imre negyven évvel ezelőtt ültetett lucfenyője került a budapesti térre. „Ezt a fát én ültettem, a kolléganőm férjétől kaptam 1983-ban. Úgy voltunk vele, hogy ha megmarad, akkor megmarad, ha viszont nem, nem. Később aztán ilyen gyönyörű lett. Majd megszokjuk valahogy a hiányát, már most fáj érte a szívem, de boldog vagyok, hogy egy ideig még csodálhatják az emberek” – mesélte Zsuzsa. A házaspár a nappalija ablakából néhány szomszéd társaságában nézte végig a fa kivágását. „Innen már nincs visszaút, Imi!” – mondta egyik szomszédjuk, miközben Zsuzsa és Imre meghatódva nézték, ahogy kertjükből kiemeli a daru a lucfenyőt. A fa ezután hosszú órák munkájával egy teherautóra került, amivel az éjszaka folyamán Budapestre szállították (Fotó: Németh Kata / Index / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Emberábrázolás, portré (sorozat) kategória – 1. díj: Suttogó – Mikó Sándor egyike annak a néhány magyar idomítónak, aki a szabadidomítás módszerével képzi ki lovait. Ő suttogó. Módszerei és kötődése a lovakhoz meghaladja a hagyományos kiképzési módokat. A suttogó fizikai erőszak helyett bizalomra, metakommunikációs jelek megértésére, kölcsönös tiszteletre, türelemre és a lovak viselkedésének mély megértésére alapozza a közös munkát, így ötvözve a lóidomítást az etológiával. A kiképzés során Sándor finom gesztusokra, mozdulatokra hagyatkozik, elhagy minden lovas eszközt, csak a pálcáját használja, amikkel érintés nélkül ad jelzéseket az állatoknak. A cél minél több szabadságot biztosítani a lovaknak, egy dominancia nélküli, egyenrangú kapcsolatban, amelyekben a lovak társakká válnak, a ló és az ember megtanulják egymás nyelvét beszélni (Fotó: Szajki Bálint / 24.hu / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Művészet (egyedi) kategória – 3. díj: Konfetti – Konfettieső a Sziget Fesztiválon 2023. augusztus 11-én, Budapesten (Fotó: Ladóczki Balázs / Rockstar Photographers / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Művészet (sorozat) kategória – 1. díj: Kiszakítva – Miután elhalványultak a fények a csodálatos budapesti Operaházban, Ganna Muromceva ukrán balerina hullámzó karokkal csap a magasba Csajkovszkij Hattyúk tava című balettjének főszerepében. A végén a közönség tapsviharban tör ki. A 29 éves táncosnő egy évvel ezelőtt egy zsúfolásig megtelt vonaton menekült el Ukrajna fővárosából, Kijevből több ezer menekülttel az orosz invázió után, azon tűnődve, hogy valaha újra színpadra állhat-e. Muromceva karrierje csúcsán volt az Ukrán Nemzeti Operában, amikor a háború átírta minden tervét. Utoljára 2022. február 22-én lépett fel Kijevben. Március 3-án aztán egy barátjával vonatra ült, és felváltva osztott meg egy helyet egy 12 órás nyugat-ukrajnai út során. Muromceva még a balettcipőjét is otthagyta Kijevben, mivel csak egy táskát tudott magával vinni. „Amikor elhagytam Kijevet, még azzal sem számoltam, hogy bármelyik nap újra táncolni fogok, de egyelőre itt van szerződésem.” (Fotó: Mónus Márton / Szabadfoglalkozású / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Sport (egyedi) kategória – 3. díj: Bukás és a győztes – A holland Femke Bol elesik a cél előtt a 4×400 méteres vegyes váltó döntőjében a budapesti atlétikai világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 19-én. Balra a későbbi győztes amerikai Alexis Holmes (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/MTVA / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Természet és tudomány (egyedi) kategória – 2. díj: Fénysebességgel az űrben – A medúza mint egy ufó száguld nagy sebességgel az elmosódott csillagok előtt, melyeket a nagy kékségben a szardíniaraj rajzolt az égre. A kép Indonéziában készült, a Banda-tengerben (Fotó: Lőrincz Ferenc Lőrinc / Szabadfoglalkozású / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Természet és tudomány (sorozat) kategória – 3. díj: Expedíció a világ legnagyobb ragadozómadár-gyülekezőhelyén – A világ legnagyobb, a ragadozó madarak által használt téli gyülekezőhelyét nemrégiben fedezték fel magyar tudósok Angolában. Nincs más hely a világon, ahol egyszerre több mint egy millió kék vércse (Falco vespertinus) gyűlne össze táplálkozni és pihenni. Az a tény, hogy majdnem a faj összes egyede rendszeresen egy viszonylag kis területen gyűlik össze, rendkívül sebezhetővé teszi a fajt a fenyegetésekkel szemben. Egy katasztrófa hihetetlenül fontos következményekkel járhat, és akár drasztikus népességcsökkenést vagy akár a teljes faj összeomlását eredményezheti. A kék vércse egyedszáma csökken, a faj „veszélyeztetett” besorolásba tartozik. Ezek a kék vércsék minden évben az afrikai telelő és az európai, ázsiai fészkelő területeik között vándorolnak, ami évente 8000–20.000 km-t jelent az egyedek útválasztásától függően (Fotó: Stiller Ákos / Szabadfoglalkozású / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) kategória – 2. díj: Az utolsó utazók – Tavaly kezdtem el dokumentálni az „Utolsó utazókat”, a GRT-t (Cigány, Roma Utazók) azzal a céllal, hogy archiváljam azokat az úton lévőket, akik annak ellenére, hogy a kormány folyamatosan zaklatja őket, ragaszkodnak nomád és hagyományos utazó életmódjukhoz. Szabályozással letelepedésre akarják kényszeríteni a travellereket. A Roma Polgárjogi Mozgalom szerint „a 2021-es rendőrségi, bűnügyi, büntetés-végrehajtási és bírósági törvényjavaslat drámai módon csökkenti a GRT-személyek jogait a nomád kultúrájuk gyakorlásához azáltal, hogy bűncselekménynek minősíti a birtoksértést és növeli a rendőrség lefoglalási jogkörét. Ez a rasszista törvény az évszázados diszkrimináció csúcspontja, amely még inkább kirekeszti ezeket a kisebbségi csoportokat.” A 2021-es rendőrségi törvényjavaslat jelenti a legnagyobb veszélyt a roma cigányok és ír utazók hagyományos életmódjára életünk során (Fotó: Halasi Eszter / Szabadfoglalkozású / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Budapest 150 éves (egyedi) kategória – 3. díj: Lánchíd 2023 – Átadták a felújított Lánchidat, ezzel véget ért hazánk egyik legfontosabb kulturális örökségének és jelképének két éven át tartó rekonstrukciója. A 150 évvel ezelőtti városegyesítés előtt már évtizedekkel megszületett az a gondolat, hogy „kell hidakat építenünk”, a szó szoros és átvitt értelmében. Budapest, 2023 (Fotó: Fazekas István / HVG / 42. Magyar Sajtófotó Pályázat)