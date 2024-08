A világ minden pontján kiemelkedő figyelemmel követett olimpia tökéletes választás arra, hogy hősöket, követendő példaképeket találjon magának az ember, legyen bármilyen életszakaszban. Fiatalabb korban ez még nyilván másról szól, mert gyermekként képesek vagyunk elérhetetlen, utánozhatatlan, megismételhetetlen, szinte már földönkívüli lényeknek gondolni azokat, akik a valóságban nagyon is húsból és vérből vannak. Megvan azonban az érzelmi kapocs, amiből ki lehet indulni.

Nehéz megmondani, hogy kit mi vonz be. Illetve dehogy nehéz: az eredmény az, leginkább a győzelem. A győzteseket, különösen a nagy, sokszoros bajnokokat, a sport állócsillagait nehéz nem észrevenni, tulajdonképpen lehetetlen. Még bele sem gondolunk akkor, milyen egyéb jó és kevésbé jó hatást gyakorol egy átlagsportoló életére, amikor karrierje szintet lép. Gyerekként leginkább az mozgatja meg a fantáziát, ahogyan a hős maga mögé utasítja közvetlen ellenfeleit, továbbá közvetetten a világot. Még nem szuperhős, nem menti meg a világot, azt meghagyja másnak, de lényegében meg szinte igen. Ilyenkor persze még azt sem látni, hogy milyen hosszú és fáradtságos út vezetett addig a pontig, hogy valakiből nagy bajnok legyen. Ezek a felismerések csak később jönnek, közvetlen azután, amikor valakiben megfogalmazódik a gondolat: én is olyan akarok lenni, aki mindenkit lehagy, aki mindenki előtt jár, aki mindenkinél jobb. Sokak elhatározása ez, amit aztán a valóságban már kevesen vállalnak fel, és utóbbiaknak végül csak töredéke ér ténylegesen is révbe.



Ettől független kedvenc bárkiből lehet, aki elindít az úton, mert éppen szimpatikus valamilyen tulajdonságától, vagy attól, hogy esélytelenként is beleállt a versenybe, hogy tisztes küzdelem végén alulmaradjon. Ennek is bőven megvan az üzenetértéke, amit bárki elvihet magával, amitől több lesz, épül a személyisége. És aztán ki tudja… a hősöket sem mindig a hősök szülik. Sőt, a leggyakrabban nem.



A sztárok persze arra is hivatottak, hogy a képernyő elé szegezzenek minket, lelkes figyelemmel kövessük a történetüket, velük legyünk minden arra érdemes mérföldkövüknél, leginkább azoknál, amikor sporttörténelmet írnak. Ott szurkoljunk nekik, várjuk és lássuk a csodát. Mert csodát látni mindig jó, csak ritkán adatik meg, éppen ezért a hatása hatványozott.

Példaképeket persze felnőttként is lehet, sőt érdemes választani vagy találni, ha úgy hozza az élet, hogy az a véletlen folytán jóformán szembejön. Ilyenkor kevésbé hat sportos életformánkra abban a tekintetben, hogy hozzá hasonlóan magunk is beírjuk a nevünket a sporttörténelem aranykönyvébe. Bár ez sincs kizárva: szépkorú sprinterek is méltán arathatnak elismerést nemcsak közvetlen környezetükben, hanem azon túl, az internet korában akár országhatároktól függetlenül bárhol a világban. Ez bizony már kiugraszthat a kényelmes fotelből bárkit, és mozgásra, izzadással járó sporttevékenységre inspirálhat. Akkor mutassuk meg, hogy mi sem vagyunk akárkik, még nekünk is összejöhet az egyéni rekord vagy a szezon legjobbja a háztömb körüli futóversenyben, az egyszemélyes olimpiában.

Párizs hőseit majd csak most kezdjük el igazán magunkénak érezni, amikor lement a főműsor, a főszereplők leléptek a színpadról, mi viszont a ránk gyakorolt hatásukat visszük be a kis privát világunkba. Innentől kezdve pedig rajtunk áll, hogy ez az út merre vezet, és azon milyen intenzitással haladunk.

Az olimpiai üst meggyújtása a megnyitóünnepségen, 2024. július 26-án (Fotó: Ueslei Marcelino / Reuters)

Az amerikai Katie Ledecky, az ausztrál Ariarne Titmus és az amerikai Paige Madden a 2024-es párizsi nyári olimpia 800 méteres gyorsúszás döntőjében, 2024. augusztus 3-án (Fotó: Marko Djurica / Reuters)

Az amerikai Simone Biles gerendagyakorlata a 2024-es párizsi nyári olimpia női tornászbajnokságának selejtezőjében, 2024. július 28-án (Fotó: Hannah Mckay / Reuters)

Az ecuadori David Hurtado, a kenyai Samuel Kireri Gathimba és a japán Koki Ikeda a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi 20 kilométeres gyaloglás mezőnyében, 2024. augusztus 1-jén (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Az amerikai Noah Lyles ünnepli aranyérmét a férfi 100 méteres síkfutás döntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián, 2024. augusztus 4-én (Fotó: Christian Petersen / Getty Images Hungary)

Az amerikai Amadeusz Knop a férfi 200 méteres hátúszás előfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián, 2024. június 19-én (Fotó: Al Bello / Getty Images Hungary)

A francia Louis Gilavert a férfi 3000 méteres gátfutás 1. fordulójában a 2024-es párizsi nyári olimpián, 2024. augusztus 5-én (Fotó: Adam Pretty / Getty Images Hungary)

A brazil Gabriel Medina a férfi szörfösök 3. fordulójának 5. futamában a 2024-es párizsi olimpián, 2024. július 29-én (Fotó: Jerome Brouillet / AFP)

Mathilde Gros, a francia csapat tagjának reakciója a női keirin kerékpározás negyeddöntője közben a 2024-es párizsi nyári olimpián, 2024. augusztus 8-án (Fotó: Alex Broadway / Getty Images Hungary)

A török Yusuf Dikec a 2024-es párizsi nyári olimpia 10 méteres légpisztoly vegyes páros versenyének döntőjében, 2024. július 30-án (Fotó: Charles McQuillan / Getty Images Hungary)

A spanyol Liliana Fernandez Steiner és az egyiptomi Doaa Elghobashy a Spanyolország–Egyiptom női strandröplabda-mérkőzésen, a 2024-es párizsi nyári olimpián, 2024. augusztus 1-jén (Fotó: Thomas Samson / AFP)

A svéd Armand Duplantis a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi rúdugrásának döntőjében, 2024. augusztus 5-én (Fotó: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

A női triatlonosok rajtja a 2024-es párizsi nyári olimpián, 2024. július 31-én (Fotó: Lisa Leutner / Reuters)

A brit Liam Pitchford a szlovén Darko Jorgic elleni mérkőzésen a férfi asztalitenisz 32. fordulójában a 2024-es párizsi nyári olimipián, 2024. lúlius 31-én (Fotó: Jeremy Lee / Reuters)

Az amerikai Tara Davis-Woodhall ünnepel az aranyérem után a női távolugrás döntőjében, a 2024-es párizsi nyári olimpián, 2024. augusztus 8-án (Fotó: Dylan Martinez / Reuters)

Julyana Al-Sadeq a jordániai csapatból edz a 2024-es párizsi olimpiai tekvandó verseny előtt, 2024. július 28-án (Fotó: Ryan Pierse / Getty Images Hungary)

Versenyzők a 2024-es párizsi nyári olimpia női vitorlásversenyén, 2024. augusztus 1-én (Fotó: Luisa Gonzalez / Reuters)

Az atléták versenyeznek a férfi 1500 méteres síkfutás első fordulójában a 2024-es párizsi nyári olimpián, 2024. augusztus 2-án (Fotó: Patrick Smith / Getty Images Hungary)

Az algériai Imane Helif és az olasz Angela Carini a 2024-es párizsi nyári olimpia női ökölvívótornája 66 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében az Észak-párizsi Arénában, 2024. augusztus 1-én (Fotó: Isabel Infantes / Reuters)

A francia Emily Hallifax és a francia Jade Gillet a 2024-es párizsi nyári olimpia női 10 méteres szinkrontoronyugrásának döntőjében, 2024. július 31-én (Fotó: Stefan Wermuth / Reuters)