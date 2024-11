Kozmalakó akrobaták

Vérteskozmának nem igazán van őslakosa. Vannak gyüttmentjei, bebírók, ideköltözöttek és nyaralók is. Azonban a kozmai erdőkben élő állatok mindig is itt voltak, és itt is lesznek.

Ők számítanak igazi őslakosnak, nekik ez a természetes élőhelyük. Akár tetszik, akár nem, lehetetlen őket távol tartani, de nem is az a cél. Velük együtt kell, hogy éljünk, mert mindig bejárják az udvarokat, leltároznak a padlásokon, és rendszeresen megjelölik a tornác lépcsőit meggymagos ürülékkel.

Ilyenek a mókusok is. Radisics Milán háza környékén néhány mókuscsalád él, és minden hajnalban izgatottan pásztázzák a környéket a lehetséges táplálékért. Mindent megszagolnak, és mindenre felmásznak, miközben akrobatikus mutatványokat produkálnak.

Összesen 6-7 különböző egyedet azonosítottam, de mivel évente két almot hoznak létre, az élethosszuk pedig mindössze 2-3 év, gyorsan cserélődnek, így a tavasszal megismert csapat őszre teljesen kicserélődött

– mesélte Milán.

A képeket Vérteskozma kis terén lehet megtekinteni a FotoKozma fesztivál keretein belül még most hétvégén. Érdemes kirándulni a környékre, mert Csákváron további 15 kiállítás várja a látogatókat vasárnap estig. Hétfőtől a szervezők bontani kezdik az installációkat, hogy jövő szeptemberben ismét ellepjék Csákvár közterületeit újabb kiállításokkal.

Egy vérteskozmai ház kertjében a japán díszcseresznye fán lakmározó mókus (Fotó: Radisics Milán)

Óvatosan fürkészi a fényképezőgép kattogását, mielőtt a lyukból kivenné a magokat (Fotó: Radisics Milán)

Hajnali fényekben a fenyőfa ágán settenkedik a mókus (Fotó: Radisics Milán)

Mást is érdekel, mit rejt a lyuk. Az udvarban két csúszka van, és rendszeresen elviszik a mókusok élelmét, ha azok nem érkeznek időben (Fotó: Radisics Milán)

“Hahó, van valaki az objektívben, vagy csak a távirányító kattogását hallom?” (Fotó: Radisics Milán)

Lefetyelő mókus alulnézetből, sekély akváriumon keresztül fotózva a nyári hőségben (Fotó: Radisics Milán)

A tavasz első virágzó fáján, a húsos som virágai között közlekedő mókus (Fotó: Radisics Milán)

Az étel után kutatva, a kozmai akrobaták mindenre felmásznak, reménykedve, hogy találnak pár értékes falatot. A sírkereszt tetejéről figyeli a kamera kattogását (Fotó: Radisics Milán)

Kíváncsi voltam a légi akrobaták tappancsára, így egy üveglapot helyeztem az etető elé, hogy alulról fotózva megmutassam a puha gumókat és apró körmöket (Fotó: Radisics Milán)

Hihetetlenül nagy karmai vannak, amelyek segítségével majdnem mindenben meg tud kapaszkodni (Fotó: Radisics Milán)

A hársfa oldalán kúszó mókus, a sejtelmes fény az afrikai pornak köszönhető, ami épp akkoriban fedte az eget (Fotó: Radisics Milán)

A tradicionális faluhoz egy retró pózna illik, amely kiváló kilátópont egy mókusnak (Fotó: Radisics Milán)

Egy nőstény mókus alulnézetből, miközben két fa között ugrik (Fotó: Radisics Milán)

Bemászik az elhagyatott istálló ablakán, mert kiszagolta a napraforgót. És nem egyedül teszi, amiről a falon látható nyomok árulkodnak (Fotó: Radisics Milán)

A régi, használaton kívüli istállóban szoktam a napraforgó magokat tárolni. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a mókusok kiszagolták, és a szellőztető ablakon bejárva lyukat rágtak zsák oldalán. Mielőtt a mókus bemászik egy zárt térbe, tüzetesen megvizsgálja a területet. A kép mozgásérzékelővel készült (Fotó: Radisics Milán)

A mozgásérzékelővel készült képen a mókus reggeli után éppen kiugrik az ablak irányába. A tuskóról az ajtótokra, azon mások fel az ablakig (Fotó: Radisics Milán)

A kozmai mókus a mogyorófán kúszik lefelé és figyeli a kattogó kamerát (Fotó: Radisics Milán)

Az akrobata a lombkoronán ugrik az egyik ágról a másikra (Fotó: Radisics Milán)

