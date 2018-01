Kína sokkot kaphat, 81 hónap után nem az övék a legjobb pingpongos

Azt már december közepén lehetett tudni, hogy az asztalitenisz világranglistát Dimitrij Ovtcharov fogja vezetni, de csak január elsején vált hivatalossá, hogy a német az első. Ovtcharov a kínaiak hosszú dominanciáját törte meg ezzel. Az elmúlt hat és fél évben, pontosabban 81 hónapban csak kínai állt az élen a férfiaknál.

A 29 éves német az asztanai World Tour nagydöntőjében biztosította be első helyét már azzal, hogy a nyitókörben legyőzte a japán Niva Kokit. Ovtcharovnak nagy éve volt, megnyerte a Europe Top 16-ot, az Indian Opent, a Bulgaria Opent és a China Opent is. Igaz, utóbbin a legjobb kínaiakkal nem kellett játszania, mert Ma Longék a felfüggesztett női kapitányért, Kung Linghuiért protestálva visszaléptek a meccseiktől. Ovtcharov így honfitársával, Timo Boll-lal döntőzött és nyert hétszettes csatában.

Ez a döntőjük az októberi világkupában megismétlődött, ott is Ovcharov nyert, hat játszmában győzte le Bollt, aki korábban az olimpiai és világbajnok Ma Longot ejtette ki a tornán. Kínának ez nagy pofon volt, és a most kiadott világranglista is bevihetett egy gyomrost.

Legutóbb 2011 márciusában fordult elő, hogy nem kínai játékos vezet.

Akkor éppen Bollnak sikerült három hónapig az élen állnia.



Az első hely elég régóta, 34 hónapja Ma Longé volt. Az olimpia bajnok a hetedik helyre csúszott vissza. A második a kínai Fan Zhendong maradt, a harmadik helyre Boll lépett előre az ötödikről.

Az elmúlt 12 hónap nyolc legjobb versenyeredményével számoló világranglista nem mindenki szerint tükrözi a valós erőviszonyokat, de Ovtcharovot ez aligha érdekli, élt az adódó lehetőségekkel.