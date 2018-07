A magyar vívók példátlanul rossz eredménnyel zárták a világbajnokságot

Szász-Kovács, Szatmári és Szilágyi is a legjobb nyolc között kapott ki, hetedikek lettek.

Lényegében már péntek reggel eldőlt, hogy a magyar válogatott a hazai vívósport történetének leggyengébb szereplésével zárja a 2018-as vívó-világbajnokságot.

A kínai Vuhsziban rendezett verseny utolsó napján a női kardválogatottra várt volna a feladat, hogy megóvja a magyar delegációt az eddigi mélypontot jelentő 2014-es kazanyi teljesítmény alulmúlásától. Amihez arra lett volna szükség, hogy kardozóink megverjék az olaszokat a negyeddöntőben, de ez nem sikerült. A magyarok végül a hetedik helyen zárták a helyosztókat.

A világranglistát vezető olaszoktól elszenvedett, mindössze egy tus különbségű vereségen nincs mit szégyellni, azon viszont már igencsak illene elgondolkodni a megfelelő helyen, hogy a férfi kardcsapatot leszámítva még az elődöntőbe sem sikerült magyar indulónak bekerülnie, sem egyéniben, sem csapatban.

Kazanyban is egyetlen bronzzal zártunk az éremtáblán, amit ugyanúgy a férfi kardozóinknak köszönhettünk, mint a mostani érmet. Ugyanakkor négy éve a női párbajtőrcsapatnak is összejött az elődöntő, amiből végül egy negyedik helyet sikerült kihozni. Vuhsziban viszont már a döntő előtti utolsó akadályig is csak egyetlen versenyszámban tudtunk eljutni.

Ha leszámítjuk az olimpiai években rendezett vébéket, amiknek programján csak néhány nem olimpiai szám szerepel, akkor legfeljebb az 1947-es lisszaboni, illetve az 1938-as piestanyi világbajnokságon szerepelhetett ennél is rosszabbul a magyar csapat a verseny 81 éves történetében. Gyanús viszont, hogy ezeken el sem indultunk.

A 2018-as vb-n az olaszok szerepeltek a legjobban, akik négy arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyertek. Magyarország egyetlen bronzérme az éremtáblázat 11 helyére volt elég, négyes holtversenyben Kínával, Tunéziával és Spanyolországgal.

A magyar csapat legjobb egyéni eredménye két hatodik helyezés volt, a Rióban olimpiai bajnoki címet nyerő Szász-Kovács Emese (párbajtőr) és Szatmári András (kard) révén.

(Borítókép: Gémesi Csanád (b) és a georgiai Szandro Bazadze a vívó világbajnokság férfi kard csapatversenyének bronzmérkõzésén a kínai Vuhsziben - Fotó: Aleksandar Plavevski / MTI / EPA)