Magyarország még sosem volt ilyen jó darts-Eb-n

Négy napig tartó színes kavalkád, Európa dartselitje költözött Budapestre, a MOM Sportközpontban rendezték a 2018-as steel dart Európa-bajnokságot, vagy ahogy a szervező világszervezet, a WDF nevezi, a Europe Cupot. Rendezőként is nagy kihívás volt, de mellette komoly sportsikereket is hozott. Hazánk legjobb dartsosai még sosem szerepeltek ilyen jól ezen az eseményen.

Összesen 38 ország 288 versenyző jött el, ilyen népes mezőny pedig soha nem gyűlt össze korábban Eb-n. Így komoly eredménynek számít az, hogy a férfiak a 12., a nők a 17. helyen végeztek a pontversenyben. Az pedig sosem fordult elő korábban, hogy válogatott csapatunk az éremért játsszon. Bár ezt végül nem sikerült elérni, az ötödik hely nagyon komoly eredmény. Megelőztünk ugyanis olyan hagyományosan nagy dartsnemzeteket, mint Skócia, vagy éppen Németország.

A férfi válogatott – Takács Gábor, Petrács Gábor, Rucska József és Székely Pál – a csoportban csak azoktól a finnektől kapott ki, amely végül a harmadik lett.

A legjobb 16-ban 7-3-ra vezetve, majd 7-7 után két parádés leggel 9-7-re legyőzve a németeket a negyeddöntőbe jutottunk.

Ott sajnos elfogyott a csapat, 3-3-ig tartottuk a lépést a döntőt is megnyerő svédekkel, végül 9-3-as vereség és az 5. hely a vége. A női válogatott – Csombok Tina, Erdei Nóra, Ihász Veronika, Ölei Annamária – komoly célokat tervezgetett, de nem sikerült a terveket teljesíteni. Apró hibák voltak, kicsit több szerencse kellett volna és sikerül kikerülni a csoportból, így maradt a negyedik hely (csak legaránnyal) a csehek, a görögök és a spanyolok mögött.

Párosban is kiválóan szerepeltünk, hiszen mindkét nemben egy-egy kilencedik hely lett a miénk. A nőknél az Erdei, Csombok kettős litván, majd bolgár párost vert, végül a későbbi bronzérmes németektől kapott ki.

A férfiaknál a Petrács, Takács kettős menetelt. Ők osztrák, majd egy ukrán kettőst ütöttek ki, csak a végső győztes, 2015-ös BDO-világbajnok Scott Mitchell, Daniel Day kettőstől kaptak ki, de ahogy fogalmaztak, az a meccs is már ajándék volt nekik.

Egyéniben maradt némi hiányérzet. A legjobb magyar játékos, a WDF női rangsorában hetedik Ihász Veronika úgy fogalmazott: éremért érkezett. Ő végzett a legjobb helyen, hiszen a legjobb 32-ig jutott és egy hollandtól kapott ki a végén, Csomboknak jött össze még egy siker. A férfiaknál a négy játékosunk közül Petrács és Székely ért el egy-egy győzelmet.

Szakmai sikerek mellett azt is elkönyvelhetjük, hogy 2019-ben mi rendezzük az ifjúsági Európa-bajnokságot, és komoly esélyünk van arra, hogy 2021-ben – a sportág történetében először – Magyarországon legyen a WDF-világbajnokság is. A hazai darts komoly lemaradásokkal küszködik, de az Eb is egy komoly lépést hozott előre.

Fotó: Magyar Darts Szövetség

Férfi egyesben nem volt angol a döntőben - ez a meglepetéskategória -, cseh viszont a WDF Europe Cup történetében először. Pavel Jirkal végül elbukta a döntőt, de a legnagyobb tapsot ő kapta.

A férfi csapatban az északiak egész héten nagyot mentek, a finnek, norvégok és nem utolsósorban a döntőt is megnyerő svédek óriásit fejlődtek.

Eredmények

Férfi csapat: 1. Svédország (Edwin Torbjörnsson, Daniel Larsson, Andreas Harrysson, Oskar Lukasiak), 5. Magyarország

Női csapat: 1. Anglia (Deta Hedman, Lorraine Winstanley, Maria O'Brien, Fallon Sherrock), 17. Magyarország

Férfi egyéni: 1. Martin Heneghan (ír), 33. Petrács és Székely, 65. Takács, 129. Rucska

Női egyéni: 1. Fiona Gaylor (svájci), 17. Ihász, 33. Csombok, 65. Erdei és Ölei.

Férfi páros: 1. Scott Mitchell, Daniel Day (angol), 9. Takács, Petrács, 17. Székely, Rucska.

Női páros: 1. Deta Hedman, Maria O'Brien (angol), 9. Erdei, Csombok, 33. Ihász, Ölei.

(Borítókép: Magyar Darts Szövetség / Facebook)