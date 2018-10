Simone Biles előhúzta az ugrást, amit eddig csak férfiak tudtak megcsinálni

A jelek szerint jót tett az egyéves pihenő a riói olimpián négy aranyérmet, korábban pedig tíz világbajnoki címet nyerő amerikai Simone Biles-nak: a 21 éves tornász tavaly novemberben kezdett el újra teljes gőzzel edzeni, ez idő alatt pedig minden versenyszámában sikerült egy szinttel feljebb lépnie. A héten erőt is demonstrált, olyan ugrást mutatott be, ami eddig csak férfiaknak sikerült – írja a Deadspin.

Biles az amerikai tornászcsapat felkészülési táborában csinálta meg az általa eddig is preferált Cheng nevű ugrás módosított változatát, ami annyiban különbözik az eredetitől, hogy egy helyett kettő félfordulat van benne, így a szernek háttal érkezik le a tornász.

Biles egyébként valószínűleg enélkül is bekerült volna az amerikai tornászcsapat ötfős keretébe az október 25-én kezdődő dohai világbajnokságra, de ezek után aztán végképp nem lehetett kihagyni.

Amennyiben a 21 éves tornász a vb-n is előhúzza ezt az ugrást – és hát miért mutatta volna meg, ha nem ez lenne a terve –, akkor a nevét is megörökli majd. Nem ez lenne egyébként az első gyakorlat, amit róla neveznek el, egy talajgyakorlat már most is az ő nevét viseli.