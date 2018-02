Nyolcadik olimpiáján rekordokat dönt a veterán síugró

Kaszai 43 évesen is dobogós a síugró-világkupán. Hétnél jár, 2026-ban tizedik olimpiáján akar indulni.

Több rekordot is megdöntött Kaszaj Noriaki, a japánok síugrólegendája azzal, hogy szerepelt a téli olimpia csütörtöki selejtezőjében.

A 45 éves síugró nyolcadik olimpiájával lett csúcstartó, eddig az orosz szánkós, Albert Gyemcsenko indult legtöbbször, hétszer téli játékokon. Kaszaj 1992 óta minden téli olimpián elindult, rekordját az is segítette, hogy pont Albertville után volt a váltás, a lillehammeri olimpia nem négy, hanem két év múlva következett.

„Amikor elértem a negyvenet, eldöntöttem, akkor fogok kiszállni, ha ötven leszek. De hogy most Szapporo pályázik a 2026-as játékokra. Akkor már majdnem 54 leszek, ez túl jó esély, hogy addig feladjam." – mondta a AP-nek.

Kaszaj egy magyar csúcsot is megdöntött, eddig Ványa Pál volt a legidősebb olimpiai síugró. Ványa 43 évesen ugrott az 1948-as St. Moritz-i olimpián.

A japán az olimpiákon már három érmet nyert, 1994-ben csapattal lett ezüstérmes, míg négy évvel ezelőtt egyéniben, nagy sáncon is összejött neki a második hely, Szocsiban a japán csapattal még egy bronzérmet is szerzett.

Kaszajnak már több mint 500 versenye volt, idén is végigcsinálta a világkupát. Igaz, kiemelkedő eredmények nélkül. Dobogóra nem tudott állni, de nagy sáncon és sírepülésben voltak top 10-es helyezései egyéniben is. Phjongcshangban is elsősorban nagy sáncon lehet tőle jó eredményt várni.

A síugró lesz a japán csapat zászlóvivője, és a célja az, hogy aranyérmet nyerjen.