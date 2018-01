A tongai zászlóvivő kiharcolta a téli olimpiát

Pita Taufatofuának ez az első olimpiája, már most emlékezetessé tette.

A riói olimpiai megnyitó legismertebb figurája, a félmeztelenül és szoknyában bevonuló Pita Taufatofua a phjongcshangi téli olimpiára is kvalifikálta magát sífutóként.

A tongai taekwandós 2016 végén jelentette be, hogy téli olimpikonná is szeretne válni, ráadásul a legnehezebbnek tartott sportágban. Egy évvel ezelőtt már ott is volt az északisí-világbajnokságon, a sífutás sprintjében a 153. helyet szerezte meg három ellenfelét megelőzve.

Taufatofua azóta indult dél-amerikai rollersíversenyeken, – otthon is csak így tud készülni, mivel Tongán nincs hó – , majd ráfeküdt a kvalifikációra, kisebb törökországi és örményországi versenyeken próbálta megszerezni a kvótához szükséges pontokat. Hogy jobb legyen, 15 kilót adot lett.

A tongai a legutolsó esélyt ragadta meg szombaton egy izlandi versenyen, mert hiába nevezett be múlt héten egy horvátországi futamra, repülőgépét lekésve nem ért oda. Izlandon sem volt egyszerű dolga, hóviharok miatt kétszer is vissza kellett fordulniuk autójukkal, mikor a versenyhelyszínre tartottak.

Taufatofua a második tongai téli olimpikon lesz. Az első a szánkós Bruno Banani volt.