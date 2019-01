Meg lehet-e állítani a dartsvilág legjobbját?

Január elseje egyik legfontosabb sporteseménye a darts-világbajnokság döntője. Annyi meglepetés történt eddig, hogy érdemes számba venni ezeket. Esélyt latolgatni teljesen felesleges, hiszen ha Michael van Gerwen nyer Michael Smith ellen, akkor az történik, amire számítottunk. Ha nem, akkor folytatódik az a csoda, ami ezt a vb-t végigkísérte.

Az összefoglalót azzal kell kezdeni, hogy nagyszerű ötlet volt Barry Hearn-től, a sportágat irányító szervezet, a PDC elnökétől, a világbajnokság bővítése. Először fordult elő, hogy 96-an indultak el 2,5 millió fontos pénzdíjért. Először selejteztek nők is és jutott kettő el a vb mezőnyébe. Nem is vallottak szégyent. Először történt meg az is, hogy sorra búcsúztak a kiemeltek, ahogy haladtunk előre.

Nagyszerű meccseket láthattunk december közepe óta, és kiváló teljesítményeket is. Ryan Joyce, Luke Humphries, Nathan Aspinall, Chris Dobey. Néhány név azok közül, és hangsúlyozva csak fiatal játékosokat felemlítve, akik letették a névjegyüket és pár év múlva már nem van Gerwenről beszélünk, nem Phil Taylort emlegetjük fel, hanem ezeket a játékosokat.

Egyelőre még Michael van Gerwen, a holland dobógép, a világelső a király. Ezek tények. Ha csak 2018-at nézzük van Gerwen 48 versenyen indult el, 20-at nyert meg. Egészen parádés teljesítmény. Egyetlen olyan versenye volt (a Players Championship 20. állomása), amikor egyetlen győzelem nélkül volt kénytelen hazamenni. Martin Schindlertől kapott ki a 11. legben, az első körben.

Ezen a vb-n sorba hullottak ki az esélyesek, a címvédő Rob Cross, az utolsó előtti vb-jén szereplő Raymond van Barneveld, a junior vb-t nyerő Dimitri Van den Bergh, aztán az elődöntőben Gary Anderson. Miközben jöttek fel a többiek, a fent említettek mellé hozzá kell tenni, hogy például Aspinall a könyvelői munkáját adta fel erre a néhány napra, hogy eljusson a legjobbak közé.

Azt előre sejteni lehetett, hogy van Gerwen, vagy Anderson jut a döntőbe. A skót kétszer is a sírból hozta vissza, de csak elvergődött az elődöntőbe. Dobey ellen konkrétan egy nyílon múlott, hogy már korábban hazautazhasson. Van Gerwen viszont szó szerint legyalúlta. A holland érezhetően rágyúrta magát erre a versenyre. Ahogy sorra látta kiesni az esélyeseket, egyre eltökéltebben dobált, érezhető volt, a tavaly elbukott elődöntő után annál sokkal többet akar.

Michael van Gerwen 2008 óta van ott a világbajnokságon. Tíz évvel ezelőtt éppen Phil Taylortól, a sportág legendájától kapott ki az első körben. 2014-ben és aztán 2017-ben nyerte meg a trófeát,

Michael Smith viszont először jutott ilyen magasra. Ebben az évben hat tornát nyert meg, ebből két regionális verseny volt, kettő pedig Pro Tour. Jelenleg a 10. a világranglistán, biztos be fog jutni a legjobb hatba. Ezen a vb-n már annyi csoda történt, hogy a legnagyobb az lenne, ha nem Michael van Gerwen nyerné el harmadik világbajnoki címét.

