Nyert a Haladás az MTK ellen, de ez nagyon kínos neki

A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft a fair play gondolatának, szellemiségének, egységes arculatának érdekében alkotta meg etikai kódexét. Legfontosabb célja a sportolók egészséges, testi-lelki fejlődésének elősegítése, a játékosok személyiségének formálása a sport, eszközként való felhasználásával.”

Így kezdődik a Haladás etikai kódexe, amit a klub a ma lejátszott Haladás - MTK meccs után sem vett le a honlapról.

A mérkőzés előzményei ismertek, az MTK-ban elterjedt egy fertőzés, a keret kétharmada lázzal, hasmenéssel, hányással és végtagfájdalmakkal küszködött.

Az MTK megpróbált halasztást kérni, ehhez a Haladás nem járult hozzá, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pedig az ellenfél reakcióját is figyelembe véve, úgy döntött, nem engedélyezi a halasztást. Az MTK legjobb labdarúgói közül Artem Kicsak, az ukrán kapus, illetve Vass Patrik, Gera Dániel, Torghelle Sándor és Kulcsár Tamás nem is tudott a csapattal elutazni. Az MTK végül felállt, két olyan játékos is a kezdőcsapatba került, aki még soha nem kezdett az NB 1-ben.

Felhördült az ország

A Haladás az esetről egészen különös kommunikációt folytatott, megpróbálkozott azzal, hogy szurkolóival csak mint „az MLSZ döntését” láttassa a mérkőzés megtartását.

Ám az országot nehéz lett volna becsapni. Ritka az a helyzet, amikor a 444.hu és a 888.hu is egy oldalon találja magát, ez ezen kivételes pillanatok közé tartozott.

A Haladás reakciója után tehát mindenütt cikkek jelentek meg. A Haladás, az MTK, de még a semleges klubok fórumait is elárasztották a kommentek, ahol jellemzően a többi klub szurkolói is negatívan ítélték meg a lépést és ki-ki vérmérséklete szerint

sikeres NB II-es szereplést,

vagy éppen sok ütközést, és így a fertőzés elkapását kívánta a klubnak,

más pedig azon élcelődött, hogy erős mezőnyben ennyire gyorsan az NB I legutáltabb klubjává válni, nem kis teljesítmény.

A Haladás meglepődött

Meglepő módon a szombathelyi klub nem értette a szurkolói reakciókat, és egy közleményben tovább rontott a helyzetén.

Mint tisztázó bejegyzésükben írták:

érthetetlen támadások érték a Szombathelyi Haladást az MLSZ - egyébként bölcs - döntése kapcsán.”

Ebben a közleményben leírták többek között, hogy

a fővárosi kék-fehérek vezetői sportszerű módon közölték klubunkkal: tisztában vannak nehéz helyzetünkkel és a helyünkben ők sem támogatnák a szombati találkozó más időpontban való megrendezését.”

Azt írták továbbá, hogy

teljesen indifferens volt, hogy a Haladás is beleegyezik-e a meccs elhalasztásába vagy sem - ugyanis a végső szót ilyen esetekben az MLSZ mondja ki. Azaz teljesen mindegy, hogy ebben az esetben klubunknak mi lett volna az álláspontja.”

Logikai bukfenc

Ez az az eset, amikor a Haladás vagy nem állít igazat (azaz nem volt indifferens a véleménye), vagy önsorsrontó (hiszen, ha indifferens volt, akkor miért nem gyakoroltak egy jelképes, támogató gesztust, és senki nem gyűlölte volna meg a klubot.)

Arról is írt a Haladás, hogy az MTK által javasolt mérkőzés-időpontok zsúfolt időszakban érték volna a csapatot.

Megint nem érti az ember, hogy a kiesés ellen küzdő csapat miért nem tudott olyan választ megfogalmazni, hogy amennyiben találunk megfelelő időpontot, természetesen segítünk, de ezek az időpontok nem jók.

Majd jöttek a még vadabb fordulatok:

Csapatunk annak ellenére is játszani akar, hogy a sérült futballisták mellett eltiltott labdarúgónk is van, sőt néhány játékosunkat az MTK futballistáit is megtámadó vírus szintén ledöntötte a lábáról.”

Vagyis, a Haladás nem vette figyelembe az ellenfél kérését, de ezt még megpróbálta saját hősiességeként beállítani.

Egy másik halasztás

Végül nézzük meg a kegyelemdöfést. Volt ugyanis olyan sajtócikk, amelyik megemlítette, hogy az MTK 2016 februárjában egy hasonló helyzetben, az első kérésre elhalasztotta a Paks elleni bajnokiját. A szombathelyi komment erről:

„Végezetül pedig: az egyik honlapon megjelent egy eset az MTK-val kapcsán, amikor is 2016 februárjában a Paks kérésére az MTK belement a meccs elhalasztásába. Valóban, de akkor szó szerint életveszélynek lettek volna kitéve a két csapat futballistái, ugyanis az egyik paksi játékos a törökországi edzőtáborban egy szobában lakott egy afrikai légióssal, akitől a gyanú szerint életveszélyes TBC-fertőzést kapott. A klub egy dolgozójánál szintén veszélybe került - nos, a két csapat játékosainak egészsége miatt halasztottak akkor.”

Vagyis, az ellenfél sportszerűsége nem is sportszerűség volt, hanem akkor is be voltak tojva a kékek, akkor éppen egy veszélyes afrikai betegség miatt.

Mi az a sportszerűség?

A legtöbb magyar sportolónak, szurkolónak, sportvezetőnek alighanem világos, hogy az a bizonyos fair play arról szól, hogy még akkor is figyelembe veszem a versenytársam problémáit, nehézségeit, szempontjait, ha azzal nekem is kellemetlenségem támad.

A focipályákon a mai napig, végtelen számú eset után is megtapsolják azt a rutinszerű szituációt, amikor egycsapat visszaadja az ellenfélnek a labdát, mert a játék megállítása, vagy egy kényszerű oldalra rúgás előtt, az az ellenfélnél volt. Taps jár, mert a csapat visszaadta a labdát, ezzel az ellenfél támadhat és nem mi.

Amikor egy maratoni futó megáll és segít a rosszul levő társának, akkor veszít, időeredményt, helyezést, akár pénzdíjat is, de sportszerű.

Amikor a tollaslabdázó Sárosi Laura az Eb-n 1-0-s vezetésénél pótcipővel segíti ki az ellenfelét, akkor ezzel a gesztussal a meccset, sőt a riói olimpiai részvételét kockáztatta (a meccset el is vesztette, az olimpián ott volt).

Nehéz sokat utazni, sűrű programban meccset játszani, de ez a sportszerű. Ennek jár a taps.

A sportszerűtlenség viszont beég a szurkolók agyába, az emberek lelkébe.

Fotó: MTK Budapest

Ki emlékszik ma már arra, hogy mekkorákat védett Harald „Toni” Schumacher német kapus, de arra, hogy nemcsak letarolta a francia Battistont, aki kórházba került és a fogait vesztette, de még cinikusan is beszélt az esetről. Vagy amikor Pfaff kapus gázolta el Fazekas Lászlót. Erre emlékezünk. Sergio Ramosra is, Luis Suarez harapásaira is. vagy Luiz Adriano emlékezetes tahóságára a Sahtar Donyeck színeiben.

Vissza lehet kapaszkodni, Suarez, Ramos, Adriano sokak szemében inkább zsenik, mint sportszerűtlen bunkók, de azért ezeket a stigmákat nem könnyű lemosni.

Szombathely bajban

A Haladásnál nagy baj van, a szurkolók olykor levetetnék a mezt a focistákról, az ikonikus Király Gábor is elég vegyes szezont fut.

E meccsen is csak azért játszhatott, mert az MLSZ valamiért mérsékelte a Ferencváros-Haladás bajnoki mérkőzésen kiállított kapus büntetését. Mint emlékezetes, Királynak annyiban igaza volt, hogy Karakó Ferenc bíró benézett egy méretes és Királyt megzavaró lest, amit tiszteletlen, sportszerűtlen hangnemben történő szidalmazás követett.

Király három meccses eltiltást kapott, enyhítő körülmény nem nagyon merült fel, de a fellebbezés után kettőre csökkent az eltiltás.

Valami nagyon félrement Szombathelyen, és a legfurcsább, hogy a klub ebből semmit nem ért. Pedig a Haladás és az MTK viszonya amúgy nem rossz. Illés Béla, "a legnagyobb király" ugyanúgy e két klub között ingázva játszotta le sikeres pályafutását, legutóbb pedig a Szombathelyről, az MTK-ba kerülő Schäfer András hozott pozitív sztorit a magyar foci egére.

Illés Béla ma is szombathelyi vezető és bár most ő is sok támadást kapott, azt érdemes megérteni, hogy a helyzete sem könnyű. Ilyenkor neki a Haladás szempontjait kell nézni, nehogy az a vád érje, hogy volt klubja érdekeit védi, más kérdés, hogy a sportszerűség lett volna vélhetően a Haladás hosszabb távú érdeke is.

Ez az eset mindenképpen nagyon kínos marad. lehet, hogy nem ezen fog múlni a Haladás bentmaradása, de azt már biztosan elérte a klub, hogy ha sikerül, azt a semleges nézők ne varázslatos hajrának, hanem valami egészen másnak éljék meg.

Maga a mérkőzés olyan is lett aztán, mint amit a bélhurutos előzmények alapján valószínűsíteni lehetett, a meccs viszonylag lassan folydogált, a tartalékosan felálló MTK jól tartotta magát, a Haladás nem szaladt át a kék-fehéreken. Végül azonban elfogyott az erő, az MTK megadta magát, és a hajrában kapott góllal veszített.

A Haladás fontos lépést tett a bentmaradás felé. Biztosan nagy az öröm, megérte.

Így állunk most.

M Gy D V Gól +/- P 1 Ferencváros 28 20 4 4 61 - 20 41 64 2 MOL Vidi FC 27 16 5 6 43 - 26 17 53 3 Újpest FC 27 12 10 5 35 - 19 16 46 4 DVSC 28 12 8 8 35 - 31 4 44 5 Honvéd 28 11 7 10 33 - 29 4 40 6 Mezőkövesd 28 9 8 11 39 - 37 2 35 7 MTK 28 10 4 14 39 - 45 -6 34 8 Paksi FC 28 7 11 10 29 - 40 -11 32 9 Felcsút 28 9 4 15 30 - 41 -11 31 10 Kisvárda 28 7 8 13 29 - 43 -14 29 11 DVTK 28 7 7 14 26 - 49 -23 28 12 Haladás 28 7 4 17 26 - 45 -19 25

(Borítókép: Lencse László az MTK (balra) és Vít Benes a Haladás játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában játszott MTK Budapest - Szombathelyi Haladás mérkőzésen, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2018. december 8-án. Fotó: Czagány Balázs/MTI)