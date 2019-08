A 3-szoros olimpikon, vb-ezüstérmes Bor Barna bukott le hamis nyelvvizsgával

A három olimpián is szereplő dzsúdós, Bor Barna volt az a korábban meg nem nevezett sportoló, akiről kiderült, hogy hamis nyelvvizsga-bizonyítvánnyal próbált meg diplomát szerezni.

A világbajnoki ezüstérmes dzsúdós már az ügyészségi végzést is megkapta, illetve pénzbírságot is kiróttak rá, amit természetesen meg fog fizetni.

A botrány még július közepén robbant ki, amikor kiderült, hogy az ügyészség július közepén vádat emelt egy olimpikon ellen nyelvvizsga-bizonyítvány hamisítása miatt. A Hvg.hu kiderítette, hogy a névtelenül emlegetett sportoló Bor Barna cselgáncsozó.

A sportoló szerdán a Nemzeti Sportnak elmondta: tudja, hogy hibázott, vállalja a felelősséget, és tanult az esetből.

A szóbeli vizsgám megvolt, az írásbeli sajnos nem jött össze, pedig sokszor próbálkoztam vele. Nagyon el voltam keseredve, ezért hoztam egy rossz döntést, amit nem kellett volna

– magyarázta tettének indítékait Bor, majd hosszabban is kifejtette véleményét az esetről.

„Emberek vagyunk, s hibázunk, és én most vállalom is a hibámért a felelősséget. A végzést megkaptam az ügyészségtől, a pénzbírságot befizetem, valóban nem szép történet, de az én ügyem. Most a hírhajhászás érdekében sokan próbálnak leírni, úgy fogalmaznak egyesek, akik nem is ismerik a pályafutásom, hogy így nem lehetek példakép” – mondta Bor, aki szerint sportolóként mindig becsülettel képviselte az országot, és hozzájárult sportága fejlődéséhez.

„Rengeteget adtam a magyar dzsúdónak, a magyar sportnak, és ettől az esettől függetlenül én ugyanaz a Bor Barna vagyok. Az az ember, aki eddig is voltam, aki szereti a cselgáncsot, a munkáját, aki az edzőteremben tudásával, hozzáállásával igenis példát mutat a gyerekeknek. Azt hiszem, sok ezerszer fontosabb probléma van a világban, amivel foglalkozni lehetne. Ezt a bajt én főztem magamnak, nekem is kell megenni, nekem kell szembenéznem a saját rossz döntésemmel. Sajnálom, hogy így történt, tanultam belőle, ennél többet nem tudok hozzátenni.”