Shane Tusup Youtube-csatornát indított

Shane Tusup, Hosszú Katinka egykori edző-férje újra foglalkozik úszókkal. Ő fogja felkészíteni a 15 éves Bujdosó Zsombort, de Hosszú olasz ellenfelével, Ilaria Cusinatóval is együtt dolgozik majd, írtuk meg reggel, de most egy újabb dologba is belevágott: Youtube-csatornát indított, péntek este jelent meg az első videója, vette észre a Blikk.

Olympic Dark Horse című videójában beszél az olasz és a magyar úszóról, illetve, hogy emiatt a munka miatt tér vissza régi, edzői szerepébe. Majd elmondja, hogy ezen a csatornán fogja megmutatni a nézőknek, hogy milyen nehéz az út egy olimpiai éremig. Az edzések hétfőn kezdődnek, azt azonban nem tudni, milyen gyakoriak lesznek a bejelentkezései.

Őszintén? Szerintem ő a következő nagy magyar reménység. Nagyon várom már, hogy vele dolgozhassak!

- idézi a lap Tusup szavait, amikor Bujdosó Zsomborról beszél.