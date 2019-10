A MU kaput sem talált az EL-ben, a Wolfsberger megfogta a Romát

Az Európa Liga csoportkörének második fordulójában a Manchester United meglepetésre csak gól nélküli döntetlent játszott az AZ Alkmaarral. A holland csapat átmenetileg Hágában játssza hazai mérkőzéseit, mert egy vihar során leszakadt stadionjának teteje.

Az angolok kiábrándító játékáról mindent elmond, hogy hatszor próbálkoztak lövéssel, de egy sem találta el a hollandok kapuját. Az eredmény a MU-ra nézve hízelgő, mert az Alkmaarnak több nagy gólszerzési lehetősége is volt. Ennek ellenére a Manchester United 4 ponttal így is vezeti az L csoportot. A négyes másik meccsén a Partizan Belgrád 2-0-ra verte az FC Astanát, így a szerb csapat is 4 ponttal áll továbbjutó helyen.

az-mu

A K csoportban Holman Dávid klubja, a Slovan Bratislava 2-2-es döntetlent játszott a portugál SC Braga otthonában. A magyar válogatott középpályás kezdő volt a pozsonyiaknál, a 68. percben lecserélték.

A Wolverhampton a francia védő, Willy Boly góljával 1-0-ra nyert a Besiktas ellen, amivel teljesen nyílttá tették a csoportot. A Braga és a Slovan is 4 pontos, a Wolverhamptonnak 3 pontja van, a pont nélküli Besiktas szinte már búcsút is inthet a továbbjutásnak.

braga-slovan

Európa Liga csoportkör, 2. forduló eredményei:

