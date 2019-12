Vitelki Zoltán a Debrecen új vezetőedzője

Vitelki Zoltán lett a labdarúgó NB I.-ben nyolcadik helyen álló Debrecen vezetőedzője – közölte a klub elnöke hétfőn sajtótájékoztatón. Szima Gábor elmondta, fél plusz két évre szóló szerződést kötöttek a trénerrel, akitől azt várják, hogy stabilizálja a csapat helyzetét, konkrét célt azonban nem tűztek ki elé, írja az MTI.

A klubelnök hozzátette: Herczeg András pénteki lemondását követően vették fel a kapcsolatot a szakemberrel, akit felkészült edzőnek, erős személyiségnek tart.

„Biztos vagyok benne, hogy megoldja a feladatot”

– fogalmazott. Szima Gábor kitért arra is, sokan kockázatosnak tartják, hogy Vitelki számottevő NB I.-es tapasztalat nélkül lett a DVSC vezetőedzője. A klubelnök példaként Kondás Elemért említette, aki hasonló helyzetből indulva a többi között két bajnoki címet is szerzett a Debrecennel.

Vitelki Zoltán elmondta, nem tudott nemet mondani a klub által kínált lehetőségre, amely egy edző életében óriási távlatokat nyithat meg. A tréner nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy Herczeg Andrást követően vehette át a csapat irányítását. Kiemelte: a DVSC kerete „jó anyag”, olyan, amelyre lehet építeni.

„Azon leszek, hogy eredményesen szerepeljünk, már nagyon várom a közös munkát” – mondta. A 49 éves szakember korábban másod- és vezetőedzőként is irányította a Diósgyőrt, a klub színeiben több mint ötszáz mérkőzést játszott. Dolgozott Kazincbarcikán és Budafokon is, legutóbb a Mezőkövesd megyei első osztályban szereplő második csapatát irányította. Vitelki Zoltán munkáját Kriston István, Igor Bogdanovics és Erdélyi Miklós segíti majd.

December 27-én írtuk meg, hogy Herczeg András távozik a debreceni kispadról, mert úgy érzi, azzal segíti legjobban a klubot, ha valaki másnak adja át a stafétát.

Nyitott könyv a pályafutásom. Aktívan, mindent átélve, mindent kipróbálva, minden erőmet latba vetve dolgoztam. Sosem tettem másként, most sem teszem. Nem tenném soha. Az őszi szezonunk során szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy talán más megoldásokra is szükség van, mint az enyémek ahhoz, hogy ismét sikeresen szerepeljen a DVSC

– írta Herczeg, hozzátéve, hogy egy csapat eredményességét sok tényező határozza meg, az utóbbi időszakban pedig ezek közül nem mindegyik segítette a munkáját, ő pedig nem szeretne a kibontakozás akadálya lenni.

Herczeg 45 éve még játékosként igazolt a debreceni csapathoz, ahonnan hívták több élvonalbeli csapathoz is, de végül csak egy súlyos sérülés miatt távozott 1979-ben. Edzői pályafutását is Debrecenben kezdte meg 1994-ben, és pár kisebb kihagyástól eltekintve ott is maradt az elmúlt 25 évben. Vezetőedzőként 2017 óta irányította a csapatot, amit rögtön az első szezonjában a középmezőnybe vezetett, az előző idényben pedig harmadik lett a Debrecennel. Így a csapat idén az EL-ben is indulhatott, ahonnan végül a második körben esett ki. A bajnokságban egyelőre a középmezőnyben tanyázik a DVSC, 19 ponttal állnak a nyolcadik helyen.