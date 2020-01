Első alkalommal szerzett olimpiai kvótát a magyar női asztalitenisz-válogatott

A magyar női válogatott 3-1-re legyőzte csütörtökön a házigazda portugálokat az asztaliteniszezők csapat olimpiai kvalifikációs versenyén, Gondomarban, ezzel kvótát szerzett a nyári, tokiói játékokra, írja az MTI.

Ez az első alkalom, hogy Magyarország csapatban is kvalifikálta magát az olimpiára.

A hetedik helyen kiemelt válogatott - Madarász Dóra, Pergel Szandra, Fazekas Mária összeállításban - szerdán 3-0-ra nyert a horvátok ellen, majd a kvótáról döntő csütörtöki csoportdöntőben szenzációs játékkal verte a 13.-ként rangsorolt hazaiakat, akiknél csak honosított kínai játékosok szerepeltek.

A csapatkvóta azt jelenti, hogy Magyarország egyesben is indíthat majd két asztaliteniszezőt az olimpia női versenyében.

A magyarok ezúttal az utóbbi évtized legjobb hazai játékosa, a várandós Póta Georgina nélkül álltak asztalhoz. Bátorfi Zoltán, a nők szövetségi kapitánya a rutinos, 44 éves Fazekas Máriát hívta be Póta helyére. Szerinte a Budaörs játékosa - aki 2005-ben lemondta a válogatottságot - meglepheti az ellenfeleket, ráadásul párosban is remek teljesítményre képes, így az olimpiai lebonyolítású tornán, ahol egy párosmeccsel kezdődnek a párharcok, nagy hasznát vehetik.

- kezdte értékelését az MTI érdeklődésére a szövetségi kapitány.

Az volt a siker titka, hogy a lányok elhitték, van keresnivalójuk. A tegnapi meccs óta ezt sulykoltam, hogy tessék vért inni, mert sikerülhet! Észak-Korea mellett a portugál csapat volt az, amelyet mindenki el akart kerülni, de én ezzel együtt is végig bíztam a sikerünkben, ami összejött és amit teljesen megérdemeltünk"

- mondta Bátorfi Zoltán, aki nagyon büszke a csapatára, Fazekas Máriára, aki a várandós Póta Georgina helyére ugrott be nagyszerűen, Madarász Dórára, aki nem vesztett meccset Gondomarban, és Pergel Szandrára, aki ugyancsak remek teljesítményt nyújtott.

És azt is ki szeretném emelni, hogy Póta Gina ugyan most nem volt itt velünk, de világranglistás helyezése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hetedik helyen emeltek ki bennünket, úgyhogy ez az ő sikere is