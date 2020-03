Az év végéig el lehet halasztani a tokiói olimpiát

A Tokió város és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) közötti kötött megállapodás lehetővé teszi, hogy szükség esetén a 2020-as nyári olimpiát az év végére halasszák el a koronavírus-járvány miatt, mondta kedden a japán olimpiai miniszter, Hashimoto Seiko.

A szerződés előírja, hogy a játékokat 2020-ban kell megrendezni, amit úgy is lehet értelmezni, hogy lehetővé teszi a halasztást

- válaszolta Hashimoto képviselők kérdéseire a japán parlamentben, írja a Reuters.

Az olimpiai lemondásának jog a NOB-nál van, ugyanakkor a szervezet elnöke, Thomas Bach nemrég azt nyilatkozta, biztos abban, hogy a koronavírus-járvány miatt nem kell elhalasztani az olimpiát, és az eredeti időpontban, július 24. és a augusztus 9. között rendben le fog zajlani.

Ezt az álláspontot osztja Hashimoto is, aki hozzátette, hogy a japán kormány és Tokió is elkötelezett a július 24-től kezdődő rendezés mellett, már csak amiatt is, mert a halasztással a az olimpia költségei is tovább nőnének. A legutolsó költségvetés szerint az olimpia megrendezése 12,51 milliárd dollárba fog kerülni, a japán kormány 120 milliárd jent (több mint 1 milliárd dollárt) költött az új Olimpiai-stadion felépítésre, és még további 30 milliárd jent fordít a paralimpia megrendezésére.

Eközben a koronavírus-járvány miatt törölték a nyári tokiói paralimpia egyik tesztversenyét, amelyet a kerekesszékes rögbisek számára rendeztek volna meg jövő csütörtöktől vasárnapig, írja az MTI.

A japán kormány álláspontja az, hogy a következő hetekben semmilyen tömegrendezvényt ne szervezzenek, a tesztverseny illetékesei ehhez igazodva hozták meg döntésüket. Az olimpia és az azt követő paralimpia előtt még 16 tesztversenyt terveznek, ezeknek a többségén leginkább hazai versenyzők indulnak majd, az egyetlen jelentősebb kivétel az április 4-5-én sorra kerülő tornász világkupa lesz.