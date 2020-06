Néhány látványkép fennmaradt, ilyen lehet a népligeti szupercsarnok

A Budapest Fejlesztési Központnál érdeklődtünk, hogy hol található látványterv a ferencvárosi futballstadionnal szemben már épülő multifunkciós csarnokról. Kérdésünkre azt válaszolták: gördülő tervezéssel végzik a munkát, és a hivatalos látványtervre még várni kell az év második feléig. Százmilliárdos léptékű a beruházás, a 68 ezer nézőt befogadó Puskás Aréna mögött a második legnagyobb, amelyik jelentősen hozzájárul a város arculatához.

A csarnok elsősorban a 2022. januári férfi kézilabda-Eb-re épül, ahol 20 022 két nézőt fogadna be, és 2021. novemberre kell elkészülnie. A sport mellett koncertekre, konferenciákra is alkalmas lesz. 20 ezres beltéri koncertet a környéken csak Prágában lehet tartani, Bécsben is 16 ezer férőhely a maximum.

Olvasóink segítettek, és a beruházás lebonyolítója valamint a műszaki ellenőr, az Óbuda Group honlapján látható csarnokra hívták fel a figyelmünket, ami a cég honlapján a felsorolt projektek között közvetlenül a 2023-as vb-re megálmodott atlétikai stadion mellett található.

Frissítés: cikkünk megjelenése után a látványtervek eltűntek.

Az egyik képen kivehető a Handball felirat.

Az alapadatok mellett feltüntetik, a Kiemelt Kormányzati Beruházási Központ adta 2019-ben a megbízást – a KKBK neve januárban változott BFK-ra –, ez alapján gyanítható, hogy ugyanarról az épületről van szó. Az Óbuda Group neve egyébként ott van a legfőbb kivitelező, a Market mellett az építési területet körülvevő kerítésen.

3 Galéria: Multifunkcionális csarnok látványtervek (.hu) Galéria: Kézilabda csarnok látványtervek (Fotó: obudagroup)

Egy másik helyen is ugyanez az épületforma, homlokzat jött elő, és a 2022-es dátum a férfi kézilabda-Európa-bajnokságra utal, a 2024-es pedig a női Európa-bajnokságra, előbbi rendezési jogát a szlovákokkal közösen nyerte el az ország, utóbbi egyedül.

Az persze könnyen előfordulhat, hogy ezt a látványtervet azért nem publikálták hivatalosan, mert a Duna Arénáról a kezdeti képek és a 2017-re létrejött épület jelentősen eltértek egymástól, miközben a költségek folyamatosan drágultak. A Duna Arénában rendezték a 2017-es vizes világbajnokságot, és a 2027-es rendezési jogot is elnyerte a főváros.