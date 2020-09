Meddig zuhan az orrnehéz Vasas?

Egykori legendás hátvédje, Híres Gábor szerint meggondolatlanul költötték a pénzt a Vasas új tulajdonosai, telerakták gólkirályokkal a csapatot, akik közül egyszerre legfeljebb ketten férnek be a kezdőbe. Létezik-e annál megalázóbb szituáció, mint amikor a csapat egykori erőnléti edzőjét, a 43. születésnapját ünneplő Ferenczi Istvánt beküldi az ellenfél Siófok edzője az utolsó két percre?

Felütés gyanánt megkérdeztük Gál Istvánt, a Siófok edzőjét, vajon volt-e valami célzatosság abban, hogy immár a biztos győzelem tudatában a 88. percben pályára küldte a Vasas korábbi erőnléti edzőjét, a negyvenharmadik születésnapját hétfőn ünneplő Ferenczi Istvánt. Netán még sót akart dörzsölni a vendégek sajgó sebeibe...

A hivatalos válaszom az, hogy Pisti fantasztikus kondícióban van, jól meg tudja tartani elöl a labdákat, és úgy fejel, ahogy nagyon kevesen a magyar mezőnyben. Igen, szükségünk volt rá az eredmény tartásához. Meg aztán ezzel a születésnapi ajándékkal is akartam neki kedveskedni a hétfői évfordulója előtt. Különben nincs még vége az ő labdarúgó-pályafutásának, máskor is be fogom cserélni, ha szükség lesz rá. Példát mutat a fiataljainknak, felnéznek rá, igazi ikon. És el kell mondanom, hogy roppant büszke vagyok a srácokra a Vasas elleni győzelmünkért, amit egy olyan csapat ellen értünk el, amelyiknek nincs egy kategóriában a költségvetése a miénkkel.

Az is sokatmondó gesztus volt, ahogy a 2017 januárja és 2018 júniusa között a Vasast erősítő Gaál Bálint egy vaskos káromkodás kíséretében ünnepelte szabadrúgásból szerzett gólját. Mintha nem a legjobb szívvel gondolna vissza a Fáy utcában töltött másfél évre.

Fotó: vasasfc.hu Siófok–Vasas-mérkőzés 2020. szeptember 13-án

Ferenczi, a születésnapos legenda, aki korábban háromszor is megfordult a Vasasban, és 87 meccsen összesen 47 gólt szerzett, hétfő reggeli edzése után vette fel a telefont.

Most futottam 20 kilométert a Balaton partján, csodás az idő, készülök az Ultrabalatonra, október 2–4. között lesz a 221 kilométeres tókerülő verseny – mondta a Siófok erőnléti edzője. – Nem szívesen nyilatkoznék korábbi együttesemről, de kívülről és pár perc erejéig belülről úgy tűnt, nem teljes az összhang a csapaton belül. Nem volt semmiféle olyan szándékunk a pályára lépésemmel, mintha meg akarnánk alázni a Vasast.

Akár volt, akár nem, ez azért kínos, hogy egy 43 éves, félig-meddig már visszavonult labdarúgó is pályára lépett az NB II.-es rajt előtt a feljutás biztos esélyesének tartott Vasas ellen. Ferenczi meglátását, miszerint nem tűnik maradéktalannak az összhang a csapaton belül, több forrásunk is megerősítette, de a nevét nem mindenki adja a véleményéhez. Úgy tudni, a Balajti, Szatmári, Birtalan klikk, a „régi gárda” elégedetlen a kevés játéklehetőséggel. Szemet szúr Radó játéka, pontosabban annak a hiánya is, a bennfentesek szerint havi nyolcmilliót keres az NB I. tavalyi gólkirálya, aki még nem talált a hálóba az NB II.-ben, sarkosabb vélemények szerint eddig még semmit sem mutatott...

Híres Gábor, a Vasas korábbi legendás középhátvédje, a Kisvárda jelenlegi másodedzője szerkezeti problémákat lát.

Úgy tűnik, nem a legcélszerűbben költötték el a sok pénzt – vélekedik a szakember. – Vettek egy csomó gólkirályt, Feczesint és Radót Balajti és Birtalan mellé, úgymond, orrnehéz a csapat. Teljesen logikus, hogy egyszerre legfeljebb ketten játszhatnak közülük, és a kimaradó kettő elégedetlen lesz. Ugyanakkor a középpálya nem elég erős, nincs, aki helyzetbe hozná a gólvágókat. Én legalábbis így látom, de még véletlenül se szeretnék beleavatkozni a mostani vezetők dolgába. Egyébként nyolc forduló után korai lenne temetni a Vasast, mindössze hat pont a lemaradás a második, még feljutó helyen álló Gyirmóttól, harminc forduló még hátravan.

Ez igaz, de azért szerdán, a negyedik helyezett Szolnoki MÁV ellen már illene valamit villantani. Ezt mondta Schindler Szabolcs, a múlt héten kinevezett új vezetőedző is a meccs utáni nyilatkozatában: