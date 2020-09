Hová tűnt Damon Hill? Ma lett 60 éves!

Ma ünnepli 60. születésnapját Damon Hill, a Formula–1 1996-os világbajnoka.

Már az apja, Graham Hill is kétszeres világbajnok volt, az ő halála után Damon kőművesinasként és futárként is dolgozott. Karrierjét motorversenyzőként kezdte, 1988-ban lépett a Formula–1 előszobájának számító Formula–3000 kategóriába, itt azonban nem sok babér termett számára. 1991-ben kezdett a száguldó cirkuszban, a Williams istálló tesztpilótája lett, s a következő évben – viszonylag későn, 32 évesen – az anyagi nehézségekkel küzdő Brabham csapatnál versenyzőként is bemutatkozhatott.

A Brabham nem élte túl a szezont, de a Williams 1993-ban sokakat meglepve Hillt választotta az akkor már háromszoros világbajnok Alain Prost versenyzőtársának.

Első – ráadásul rajt-cél – győzelmét 1993. augusztus 15-én, a Magyar Nagydíjon ünnepelhette.

Angliában nemzeti hős lett, 1994 után ismét ő nyerte el a BBC Év sportolója díját.

A Williams azonban nem hosszabbította meg a szerződését, s Damon a nevesebb csapatok ajánlatai ellenére a jobb anyagi feltételeket kínáló, de az előző évadban csak egypontos Arrowshoz szerződött. A gyenge autóval ő sem tehetett csodát, az 1997-es Magyar Nagydíj utolsó előtti körében, vezető pozícióban műszaki hiba miatt fel kellett adnia a versenyt – szállóige lett, ahogy a tévékommentátor, Palik László hitetlenkedve kiáltotta: „Hova tűnt Damon Hill?!” 1999-ben már nem tudott versenyt nyerni, sőt dobogóra sem állhatott, s a szezon végén visszavonult.

2002-ben az angol Sky televízió szakkommentátora lett, 2006 és 2011 között a brit autóversenyzők klubjának (BRDC) elnöke volt.

Négy gyermeke közül az első Down-szindrómával született, ezért feleségével együtt sokat jótékonykodik a betegséggel kapcsolatos kutatások segítése érdekében. Egyik fia a családi hagyomány követve autóversenyző lett, de nem ért el jelentősebb eredményt.

(MTI)