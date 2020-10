Soroksáron járt a Dzsudzsák Balázs Road Show

Vasárnap Soroksárra, a Haraszti útra érkezett a Dzsudzsák Balázs Road Show. A múlt heti, nagyerdei bemutatkozás után másodszor lépett pályára régi-új csapatában, a DVSC-ben a 108-szoros válogatott szélső. Az NB II 11. fordulójának mérkőzésén szikrázó napsütés fogadta a nézőket és a csapatokat, a vendégeket legalább négyszázan elkísérték, az biztos, hogy nagyobb zajt csaptak, mint a feltűnően diszkrét hazai szurkolók.

Dzsudzsi – ahogy egy hete – most is a cserepadon kezdett.

Egy őrült pillanatig azt hittem, Marco Rossi szövetségi kapitány is ott lesz a lelátón, minthogy délelőtt kiderült, hogy a Red Bull Salzburg nem engedi el Szoboszlai Dominiket – amúgy egyik játékosát sem – a válogatott mérkőzésekre, mivel három labdarúgó megfertőződött a koronavírustól, és úgynevezett csapatkaranténba vágták az egész kompániát. Szóval, megfordult a fejemben, hátha így szükség lesz a válogatott csapatkapitányára október 8-án, Szófiában, a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban az Eb-pótselejtezőn, de úgy tűnik, megvagyunk a ballábas szélső nélkül is. Tőzsér Dániel, a Loki sportigazgatója mindenesetre kategorikusan kijelentette, őket senki sem hívta fel az MLSZ-től Dzsudzsák ügyében.

Szinte hihetetlen, de hetven éve játszott legutóbb egymással a két csapat, akkor az NB I-ben. 1945 és 1950 között hat mérkőzést váltottak, azóta ez az első találkozójuk. Gróf Dávid, a Fradiból igazolt debreceni kapus már edzésben van, de legfeljebb két hét múlva léphet pályára, addigra heveri ki a vírusfertőzés következményeit. Sármány Kristóf 18 évesen először játszott az első csapatban. Ez volt az egyetlen változás a múlt héthez képest, Sós Bence helyén kezdett Sármány.

Vörösbaranyi József, Dzsudzsák ügynöke két sorral előttem ült, mögöttem pedig Kósa Lajos debreceni ex-polgármester, a DVSC Egyesület elnöke kommentálta az eseményeket, mindjárt meg is lepett bennünket kecskerímmel:

„Bárány és Sármány, nem fog rajtunk az ármány”.

A hazaiak kispadja előtt a koronavírusos Lipcsei Péter helyett Dejan Milovanovics járkált fel s alá. A 31. percben a rímekben is megénekelt Bárányt lerántotta Gyömbér, a hazaiak csapatkapitánya, tizenegyes. Bódi a jobb sarokba lőtt, 0-1.

Nyolc perccel később Lovrencsics Balázst, a soroksáriak gólkirályát felborították a tizenegyes ponton, Iványi sípja bedugult. „Ez nem volt semmi?”, tette fel a költői kérdést egy hazai drukker.

„Onnan tudom, hogy nem volt, mert ha lett volna, akkor fütyül a bíró”,

válaszolt egy hajdúsági szurkoló. Ja, az más...

A szünetben a vendégeknél bejött Tischler Patrik és a 18 éves Kenderesi Dávid.

Az 57. percben pályára lépett Dzsudzsák, a fokozatosság jegyében. Kondás Elemér legutóbb a 71. percben küldte be titkos fegyverét, most 14 perccel többet kapott a 19-es számmal, narancssárga cipőben játszó futballista. A 62. percben gyors ritmusváltással került helyzetbe a jobb szélen, de elrontotta a beadást. Érdekes, hogy ezúttal tükörszélsőt játszott, nem úgy, mint í Pécs ellen, amikor a bal oldalról indult. A 63. percben blokkolták egy nem túl jó lövését.

67. perc: káprázatos Dzsudzsák-labdalevétel, majd sarokkal passz Tischlernek, a lapos lövést Varga Ádám kapus lábbal védi.

A 73. percben váratlanul kiegyenlített a Soroksár. Lovrencsics Balázs, a házi gólkirály fejjel juttatta Zöldesi kapujába a labdát, 1-1.

Rákapcsolt a Loki, Kenderesi helyzetbe is került, de mellé fejelte a labdát. Dzsudzsák most már a bal szélen, jól is ad középre, de tisztáznak a védők, majd a szögletét Tischler fölé fejeli.

A 86. percben Lovrencsics megnyerhetné a meccset a Soroksárnak, de három méterről Zöldesibe fejeli a labdát. A 90. percben Dzsudzsák 22 méterről lő, de fölé. Három percet hosszabbít a bíró. A végén még a Soroksárnak van egy hatalmas helyzete, de csak szöglet a vége. Gyömbér második sárgával Kiállítja Iványi, hatalmas kavarodás a szabadrúgás után, végül Pór Patrik lövése kivágódik, ennyi volt.

Az 1-1-nek a Soroksár örül jobban, a Lokiról az az ember benyomása, hogy kissé egykedvűen fogadja az éllovas a pontvesztést, semmi és senki sem sürgeti őket, így is simán vezetik a tabellát, nem kérdés, hogy visszakerülnek az NB I-be. Dzsudzsák? Talán legközelebb már kezdeni fog, bár Kondás óvatosan adagolja sztárjátékosának a perceket,

Bódi Ádám, a Loki csapatkapitánya: – Miután megszereztük a vezetést, volt egy negyedóra, amikor összevissza futballoztunk, ekkor lezárhattuk volna a mérkőzést – nem tettük. Minden nagyképűség nélkül mondom,

mi már most az NB I-re készülünk, természetesen nem szem elől tévesztve, hogy az NB II-t azért meg kell nyernünk.

Kondás Elemér, a DVSC edzője: – Itt hagytunk két pontot, bevallom, nem egy pontért jöttünk, hanem háromért, de el kell ismernem, bármelyik csapat megnyerhette volna ezt a mérkőzést. Vannak tanulságok, mint minden mérkőzés után, ezeket le is vonjuk.