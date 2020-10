Még énekel a kövér hölgy az NBA-döntőben

Goran Dragic továbbra sem állt Erik Spoelstra, a Heat edzője rendelkezésére az orlandói buborékban rendezett NBA-döntő ötödik összecsapásán, Bam Adebayo viszont játszott, ami nem volt jó hír a gondjaira bízott Anthony Davisnek.

Az első félidő a két szupersztár, LeBron James és Jimmy Butler félelmetes párharcát hozta.

A Lakers legendája nagyszünetig 21 pontig jutott 9/11-es mezőnymutatóval, 4-ből 3 jó triplával, miközben Butler 22 pontot szerzett (7/10), és mind a hét büntetőjét értékesítette. A Heat kétszer is elhúzott 11 ponttal (41-30, 50-39), de félidőben csak négy pont volt a különbség a floridaiaknak (60-56).

A harmadik negyedben megint ellépett a Miami (78-70), de a véres verejtékkel megszerzett előnyt triplákkal pillanatok alatt lefaragta a Lakers, LeBron ekkor már ötödik jó hármasánál tartott, és Davis is hozzálátott a pontgyártáshoz. James egyik dobásblokkolásánál 11,6 láb magasan volt a keze, ami 347 centi, ha hinni lehet a meccset sugárzó TNT grafikájának.

A Miamit a rengeteg eladott labda sújtotta, de Butlerék így is tartották a lépést a Lakersszel, többek között annak köszönhetően, hogy Jae Crowdernek és Duncan Robinsonnak is volt egy négypontos (tripla plusz büntető) akciója. 88-82-es Heat-vezetésről kezdődött a negyedik negyed.

Amit Robinson remek hármasa nyitott (91-82), majd Adebayo értékesített két büntetőt, és máris 11 pont volt a különbség. Nem sokáig, mert jött James menetrendszerű triplája. LeBron már 31 pontnál tartott, Butler még csak 27-nél, de már megvolt a tripla-duplája 10-10 lepattanójával és gólpasszával. James nem lankadt, és Davis sem, 96-94-re hozták fel a Lakerst, sőt, Caldwell-Pope hármasával már fordított az esélyes (96-97), mire időt kért Erik Spoelstra, az ellenfél edzője. Muszáj volt, mert fáradni látszott a meccset hét emberrel végigjátszó Miami. Gyilkos védekezést mutatott be a Lakers, egyszerűen nem jutottak dobóhelyzethez a floridaiak. A 17-3-as részeredménnyel 99-96-ra ment el a Los Angeles! Ám Robinson hetedik hármasával visszavette a vezetést a Heat (101-99), amikor már csak 2:52 volt hátra. Itt egy Butler-dupla, ott egy James gól jó plusz egy, 104-103 a Lakersnek. Butler-kosár (104-105), James-dupla (106-105). 46,7 másodperccel a vége előtt két büntetőhöz jutott Butler, mindkettőt bedobta (106-107). Erre Davis duplával válaszolt (108-107), amikor már csak 21,8 másodperc volt hátra, azaz végig magánál tarthatta a labdát a Heat. Butler betör, fault, két büntető. Mindkettő jó, eddig 12/12 a Heat sztárja a vonalról, 35 pontnál jár. 16,8 mp hátra van, időt kér a Lakers. De eladják a labdát, még egy fault, Tyler Herro bedobja mindkettőt, 111-108-ra nyer a Heat.

Hatodik meccs vasárnap éjjel, azaz magyar idő szerint hétfőn hajnali fél kettőkor.

Hogy is mondja a tengerentúli kosaras szleng? The party isn't over, until the fat lady sings. A bulinak nincs vége, amíg a kövér hölgy énekel. A Lakersnek ugyan van egy Caruso nevű játékosa, de most nem rá gondoltunk...

Jimmy Butler nyilatkozata a meccs után:

Kemény meccs volt, mondtam, hogyha jók vagyunk a lepattanókban, megnyerhetjük a mérkőzést. Elismerem, szerencsénk volt a végén, hogy Danny Green tiszta helyzetből nem dobta be a hármast, de hát ez is benne van a pakliban. Mondtam a meccs előtt is, nincs még vége a döntőnek. Ha keményen játszik az ember, és önzetlenül passzolunk egymásnak, akkor bármire képesek lehetünk. Ez a nagy sorozatok mérkőzése volt, itt is, ott is. Most hogyan tovább? Visszamegyünk a szállodánkba, aztán vasárnap este még jobban fogunk játszani, mint ma! Hogy mit szólok a társaim, elsősorban Duncan Robinson teljesítményéhez? Nos, Duncan – az Duncan. Annyira bízik önmagában a srác, hogy szemrebbenés nélkül elvállalja a triplákat, és be is dobja azokat. Mint ma este tette. Senki sem bízott benne, csak ő maga, nem is draftolták, most meg igen fontos emberünk. Mint mondtam, most visszamegyünk a hotelbe, aztán imádkozom, hogy legyen egy hetedik meccs is.

Egyébként Butler a második kosaras a történelemben, aki egy párharcban legalább két tripla-duplát csinált úgy, hogy mindkétszer harmincnál több pontot szerzett.

NBA-döntő, 5. mérkőzés:

Miami Heat–Los Angeles Lakers 111-108 (25-24, 30-32, 28-26, 23-26)

Heat: Adebayo 13, Butler 35 (13 lepattanó, 11 gólpassz, 5 labdaszerzés), Crowder 11, Robinson 26, Herro 12. Csere: Iguodala 0, Nunn 14.

Lakers: Davis 28, James 40 (13 lepattanó, 7 gólpassz), Howard 2, Green 8, Caldwell-Pope 16. Csere: Markieff Morris 0, Kuzma 7, Rondo 4, Caruso 3.

(Borítókép: Lebron James a Miami Heat elleni meccsen 2020. október 9-én. Fotó: Kim Klement / Reuters)