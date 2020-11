Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda versenyigazgatója – érthető módon – a szabadban űzhető sporttevékenységeket ajánlja.

Futni a szabadban, akár egyedül, akár kis közösségben, megfelelő távolságtartással a tökéletes szabadidősport. Azokban az országokban, ahol tavasszal teljes lezárás, lockdown volt, futni még ott is kimehettek az emberek a természetbe vagy az utcára. A futást soha sehol nem tiltották be, ahogy a kutyasétáltatást sem.

Vajon lesz még futóversenye az idén a BSI-nek? Nos, már csak egy, jövő hét végén, november 14-én. Ez a sportiroda szokásos szezonzáró balatoni versenye Fonyódon, maratoni és félmaratoni távon. Ha addig nem szigorodnak az általános szabályok, akkor ezt mindenképpen megtartják. Egyelőre mennek a futball- és kézilabda-bajnokságok, az ISL úszóliga, amíg ezeket nem zárják le, addig a szabadban történő futást sem fenyegeti veszély. Június 27-e óta lehet ismét korlátozás nélkül sporteseményeket rendezni, azóta hétvégenként legalább negyven szabadtéri szabadidős esemény volt az országban, összességében legalább ötszáz, de ha az európai Mozdulj! eseménysorozatot is beleszámítjuk, akkor legalább ezer. Ami nagyon érdekes: Kínában teljes gázzal visszatért a futóversenyszezon. A hatalmas országban legyőzték a vírust, a múlt hét végén négy nagy maratont is rendeztek, bízhatunk benne, hogy három-négy hónap késéssel nálunk is visszatér az élet a rendes kerékvágásba, ugyanis Kínában körülbelül ennyivel járnak előttünk. Mindezt oltóanyag nélkül!

A fitneszipar sanyarú helyzetbe került a koronavírus-járvány idején. Béres Alexandra fitneszvilágbajnok, a szakma legismertebb képviselője úgy látja, hogy jelentős átalakulás történt, akárcsak a zeneiparban. Az emberek ugyanis nem mentek vissza az edzőtermekbe, a létesítmények egy része pang, nincs vendég, nehezen tudják eltartani önmagukat, válságos helyzetbe kerültek. Az emberek jó része a koronavírustól való félelmében a szabad levegőn végzett testmozgást választja. Vannak a „hard core” fitneszesek, akik kitartanak az edzőterem mellett, de a többiek inkább kimennek a szabadba, vagy az online fitneszórákat választják.

Erre mondom, hogy ez olyan, mint a zeneipar. Kezdetben volt a kazetta, majd a CD, de aztán jöttek a letöltések, és az emberek úgy gondolkodtak, hogyha olcsón is hozzájutnak a számokhoz, akkor minek fizessenek többet? Ma már nincs is az embereknek CD-lejátszója. Ugyanez a fitnesziparban így fest: van, aki kitart a személyes jelenlét mellett az edzőtermekben, de nagyon sokan átmentek az online térbe, és ott vesznek részt az edzéseken.

– magyarázza Béres Alexandra.

A világbajnoknő fitneszedzői pályafutása során mindig is képes volt alkalmazkodni a változó körülményekhez.

Igyekszem követni a trendeket és a fogyasztói szokásokat. Tavasszal, az első hullám idején ingyenes edzéseket tartottam a Facebookon. De láttam, hogy ezt sem lehet túl sokáig csinálni, mert azokkal a kollégákkal szemben, akik ebből élnek, nem lenne fair teleszórni az internetet ingyenes órákkal. Így aztán létrehoztam ezeknek az online edzéseknek a könnyen elérhető és megfizethető formáját, most indult az első foglalkozásom – egyelőre még ingyenesen – a saját videócsatornámon. Azaz megnyílt a virtuális edzőtermem. Korábban nyitottam már olyan edzőtermet, ahol az érdeklődők a fizikai valójukban edzhettek, most nyitok egy virtuálisat az online térben.

Alexandra azt ajánlja, egyetlenegy szabályt kellene követni az olvasóknak: próbálják azt felmérni, hogy csak olyan információt fogadjanak be az internetről, ami hiteles. Manapság sok úgynevezett influenszer mindenféle előképzettség nélkül feltesz az internetre tartalmakat, amelyek lehet, hogy többet ártanak, mint használnak. Rengeteg olyan gyakorlatot látni ezeken a videókon, amelyek hibásak. Ez az egyetlen szabály, amire érdemes odafigyelni: nézzük meg alaposan a forrást, ahonnan választunk. Másképp: óvakodjunk a sarlatánoktól! A videómegosztókon ugyanis nagyon sok jó gyakorlat található.

A jelek szerint – megannyi friss videóját látva – Béres Alexandra is elmozdult a szabad levegőn végezhető gyakorlatok felé.

Igen, amíg az időjárás engedi. Amíg be nem köszönt a tél vagy az esős, szürkébb időjárás, addig kimondottan ajánlott a szabadban tornázni. Meg aztán egyre később világosodik és egyre korábban sötétedik, egy dolgozó nő pedig – márpedig közülük kerül ki a legtöbb követőm – nem tud délben edzeni. Ezért olyan gyakorlatokat is ajánlok, amiket otthon a nappaliban, a szőnyegen tudnak végezni.

Tavasszal az edzőtermek jelentős része bezárt, mert az emberek otthon maradtak a karanténban, de különben sem nyithattak ki egy ideig. Alexandra egy héten kétszer egy tornateremben tart órákat, személyes részvétellel, állandó légfrissítés, fertőtlenítés mellett, egymástól megfelelő távolságban. Ezek kis létszámmal működnek. Ezeket az órákat azoknak a hűséges követőinek tartja, akikkel már nyár eleje óta együtt mozognak. De ezzel párhuzamosan most vonul vissza az online térbe, szerdán tartotta az első online óráját. Nem egyszerű ez, vallja. Korábban csak egy DVD kiadásán fél évet dolgozott, alaposan előkészítette, kitalálta a helyszínt, a ruhát, megcsinálták a felvételeket, ott ült minden kockánál a vágásnál. Most pedig azt mondják neki, hogy nyomjon be egy piros gombot, és otthonról tartson egy élő adást. Ez óriási változás.

Nekem az segít, hogy a korábbi években rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, sok ember mozgását láttam, most odaképzelem őket magam elé – mondja. – Mert most csak a mobiltelefonom van velem szemben a nappalimban, nem látom a »fogyasztóimat«, úgy mutatom be a gyakorlatokat. Izgalmas kihívás ez. A video.beresalexandra.hu oldalon érhetők el ezek az órák, a nappalimban tornázom, onnan közvetíti az órát a mobiltelefonom.

A fitneszipart tehát megtépázta a járvány, vajon mi lehet a kiút?