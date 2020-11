Sosemvolt éllovas a Premier League-ben: a Szentek bevonulása

Péntek este a Southampton 2-0-ra legyőzte a Newcastle Unitedet a labdarúgó Premier League nyolcadik fordulójában, és ezzel története során először került a világ legerősebb bajnokságának élére. Ralph Hasenhüttl, az osztrák menedzser – aki nem is olyan régen még Gulácsi Péterék edzője volt Lipcsében – csodát tett a St. Mary Stadionban.

Alig több, mint egy év telt el 2019. október 25. óta. Fekete nap volt ez a Southampton történetében, a csapat a St. Mary Stadionban 9-0-ra kikapott a Leicester Citytől. Ez volt a Premier League történetének legsúlyosabb hazai veresége, amellyel a Szentek a 18. kieső helyre csúsztak a 10. forduló után. Az edzői stáb – Ralph Hasenhüttllel az élen – és a játékosok annyira szégyellték magukat az arcpirító játék és eredmény miatt, hogy az arra a meccsnapra járó fizetésüket jótékony célra ajánlották fel.

És íme, mekkorát fordult a világ tizenkét és fél hónap alatt! Jelenleg a Southampton vezeti a Premier League tabelláját, miután pénteken simán 2-0-ra legyőzte a Newcastle Unitedet. Ilyesmi – mármint, hogy a Szentek éllovasok legyenek a PL-ben – most először történt meg. Azt megelőzően legutóbb 1988-ban, de akkor még nem Premier League-nek hívták az angol bajnokságot.

A pénteki volt sorozatban a Southampton harmadik győzelme, 16 pontot gyűjtött eddig a csapat, az elmúlt idényben a bajnokság felénél állt ennyi ponttal a gárda. A meccs emberének megválasztott Che Adams és Stuart Armstrong szerezte a gólokat, de a csapat lelke ezúttal is a spanyol dirigens, a barcelonai La Masia akadémián nevelkedett Oriol Romeu volt. No meg a 350. PL-meccsét játszó Theo Walcott, az anyaegyesületéhez másfél évtized után visszatérve másodvirágzását élő korábbi Arsenal-, majd Everton-sztár, a 47-szeres válogatott, aki 2006-ban 17 évesen minden idők legfiatalabb játékosaként mutatkozott be az angol nemzeti tizenegyben.

Hasenhüttl félelmetes tempót diktál a csapatának, ezúttal is a partvonal mellett állva űzte játékosait a győzelembe.

Már-már ijesztő, ami velünk történik – nyilatkozta a meccs után a grazi mester. – Csupán azt akartuk megmutatni, hogy egy lépést tettünk előre a fejlődésünkben, aztán ez lett belőle, hogy a tabella tetején találtuk magunkat.

A meccs összefoglalója:

A mérkőzés előtt az volt a nagy kérdés, hogyan boldogul a héten kisebb térdműtéten átesett legjobbja, Danny Ings nélkül a Southampton. Adams már a hetedik percben megadta a választ gyönyörű kapásgóljával, majd a végeredményt nyolc perccel a lefújás előtt állította be Armstrong egy tipikus Southampton-góllal. Hasenhüttl gyilkos gegenpressingjét alkalmazva a labdavesztés után azonnal visszatámadtak a Szentek, Armstrong leszerelte a saját tizenhatosa előtt szerencsétlenkedő Sean Longstaffot, majd két csel után a bal sarokba lőtt.

Különösen a szurkolóink miatt örülök annak, hogy az élre ugrottunk, mert megérdemlik. Azt tanácsolom nekik, gyorsan fényképezzék le a mobiljukkal a tabellát, mert ilyen még sohasem láttak!



– mondta nevetve Hasenhüttl, akit tavaly ilyenkor már ki akartak rúgni a Leicestertől elszenvedett 9-0-ás vereség után. Most azonban annyira elismerik a munkáját Angliában, hogy úgy hírlik, a Manchester United akarja szerződtetni Ole Gunnar Solskjaer helyére...

A nap másik mérkőzésén: Brighton & Hove Albion–Burnley 0-0