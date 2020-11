Ronnie O’Sullivan: Gondolkodás nélkül abbahagynám a sznúkert, ha...

Minden idők legnagyobb játékosának tartott O'Sullivan éleslátó és önreflexív beszámolót nyújt, amikor felidézi világbajnoki döntő győzelmeihez kapcsolódó személyes emlékeit,

amelyek egyben a sznúkertörténelem legdíszesebb karrierjének legfontosabb mérföldkövei is az elmúlt 28 évben.

A „Rakéta” számos olyan témát is megvitat a beszélgetés során, amelyek a sznúker egyik legérdekesebb szereplőjévé tették őt, de mesél a korán jött sikerrel jelentkező kihívásokról és a depresszióval szembeni személyes küzdelmeiről egyaránt.

Nemrégiben egy podcastban O'Sullivan azt mondta, a sznúker iránti vágyainak vannak korlátai, a rá nehezedő nyomás miatt pedig nem mindig élvezi a játékot.

Sokszor előfordul, hogy néha el kell engedni olyan dolgokat, amiket szeretünk csinálni, hogy később újra megtaláljuk hozzá a motivációt. Rengeteg mindennel foglalkozom most, amelyek mind a sznúker előtt vannak a rangsorban. Ha valaki most azt mondaná, hogy Ronnie, választanod kell a sznúker és az egyéb üzleti feladataid és a sporton kívüli dolgaid között, gondolkodás nélkül abbahagynám.

A hatszoros világbajnok társadalmi szerepvállalása is említésre kerül: írt már egy bűnügyi regényt, valamint társszerzője egy szakácskönyvnek, amelyekben nemcsak a testnek, az elmének is vannak receptek. Egy versenyen pedig rózsaszínre festett körmökkel hívta fel a figyelmet az emlőrák veszélyeire.

Arra a kérdésre, hogy milyen ambíciói vannak még a sznúkerben, meglepő választ adott.

Igazából nincs már mit elérnem, mindent megnyertem, amit lehetett. A kínai eseményekre fókuszálok majd, ami ebben az évben a vírushelyzet miatt szinte lehetetlen volt. De ha még játszani fogok, a következő négy-öt évben biztosan sokkal többet megyek majd Kínába. Ott nagyon nagy lehetőségeket érzek, sokkal nagyobbakat, mint az Egyesült Királyságban. Alapítottam ott egy céget is, ami könnyíthet a dolgokon.

Az interjú során Ronnie egyesével felidézte a legfontosabb meccseit, jellemezte riválisait, valamint külön-külön a hat megnyert világbajnoki tornára is visszaemlékezett. Az első címet megelőző mentális állapotáról is őszintén beszélt.

Depresszióval küzdöttem, én úgy hívtam, sznúkerdepresszió. Pánikrohamaim voltak, antidepresszánsokat kellett szednem, nem tudtam megbirkózni a rám nehezedő nyomással. Nem akartam gyógyszereket bevenni, de eljutottam egy olyan szintre, ahol az orvosom tanácsára már muszáj volt. Aztán amikor megnyertem a tornát, óriási megkönnyebbülést éreztem. Nem is buliztam aznap este, és igazából fel sem fogtam, hogy világbajnok lettem. Olyan ez, mint amikor valaki egy szuper autót vezet. Ő belülről nem látja a kocsit, de a kívülállók mind csodálják. Ilyesmi érzéseim voltak.

Eleinte a fiatalon szerzett vagyon sem volt rá jó hatással, ám egy idősebb versenytársa szerencséjére időben „észhez térítette”.

Sokat buliztam és keményen ittam is. Emlékszem, a hátam mögött mindenki erről beszélt a versenyeken, de csak Alain Robidoux állt oda elém és azt mondta: Olyan képességeid vannak, amilyenek szinte senkinek, te pedig csak úgy eldobod magadtól! Igaza volt, és végre valaki őszintén a szemembe mondta. Zsákutcába kerültem, de mindig is jellemző volt rám, hogy ki tudtam jönni a nehéz helyzetekből. Szerencsére ebből is sikerült.