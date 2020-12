A darts lelke nélkül kezdődik a világbajnokság

A koronavírus-járvány a dartsra is hatással volt, igaz, jóval kisebb mértékben, mint a többi sportágra. Dartsozni viszonylag egyszerű, kell hozzá egy tábla és három nyíl, és máris indulhat a buli. Így volt ez tavasszal is, a PDC megszervezte a Home Tourt, a játékosoknak az otthonukat sem kellett elhagyniuk ahhoz, hogy mérkőzést játszanak. A szervezet és a legjobb sportolók anyagilag nem szenvedtek nagy károkat.

Különleges hangulata van egy normál körülmények között megrendezett dartseseménynek, egy 180-as körnél ordítanak a szurkolók, egy várva várt kilencnyilasnál pedig egyenesen megőrülnek. Daryl Gurney bevonulásánál eksztázisban éneklik a Sweet Caroline című számot, Peter Wrighttal, a mezőny egyik legnagyobb showmanjével pedig sokan együtt táncolnak. Van, akinek rengeteget segít a nézők jelenléte, de vannak olyan játékosok is, akik nem bírják annyira a nyomást. Kérdés, kinek kedvezhet a jelenlegi szituáció.

A regnáló világbajnok Peter Wright nemrég úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy borzalmasan érezte magát a karantén alatti időszakban, már-már depresszióval küzdött és alig várja, hogy ismét nézők előtt dobáljon.

Az Alexandra Palace-ban egyébként kötelező lesz a maszkviselés is, az evés-ivás ez alól kivétel. A büfénél sorban állás nem lesz, ugyanis egy applikáció segítségével telefonon keresztül lehet majd rendelni az asztalokhoz.

Előkelő, ötödik helyet foglal el a listán a portugál José Oliveira de Sousa is, aki Székely Pál szerint meglepetést is okozhat.

Ez lehet az a vb, ahol valóban sok esélyes lehet. José Oliveira de Sousa meglepetést okozhat, hihetetlen magas szintű játékot produkált a Grand Slam of Dartson, amelyet meg is nyert. Magas átlagokat dobott, jól kiszállózott, komoly esélyessé léphet elő a vb-n is. A formaidőzítése különösen jól jöhet neki. Peter Wright is esélyes, és bár egész évben jól játszott, nem mindig a legmagasabb szinten. Glen Durrant szereplésére is érdemes lesz odafigyelni, neki is jó éve van, nem véletlenül nyerte meg a Premier League-et. Természetesen Michael van Gerwent sosem lehet leírni, Simon Whitlock is parádésan játszik az utóbbi időben, tényleg sokan vannak, akik odakerülhetnek, Gerwyn Price-t is meg kell említenem.