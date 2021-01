Mohó piranha zabálná fel a Bayern München pénzét

A tengerikígyó-hosszúságú Alaba-ügy már tavaly ősszel elkezdett tekeregni, a Bayern München 76-szoros osztrák válogatott védője akkor jelentette be, hogy vagy olyan feltételek mellett hosszabbítják meg szerződését a bajor klubnál, amilyenekkel ő akarja, vagy elmegy a Real Madridba. Aztán gyorsan kiderült, ahogy a zsarolás mögött Alaba ügynöke, Pinhas „Pini” Zahavi áll.

Alaba 2008 óta szolgálja a Bayernt, 2010, 18 éves kora óta az első csapatban, ahol 265 bajnokin lépett pályára, és időközben a világ egyik legjobb balhátvédjévé/középső védőjévé nőtte ki magát. Senki sem hitte volna, hogy ne az Allianz Arenából menne nyugdíjba, ám most már szinte bizonyos, hogy nyáron Madridba igazol.

A Kicker tavaly ősszel kiderítette, hogy Alaba (Zahavi hátszelével) csak akkor hajlandó szerződést hosszabbítani a bajorokkal, ha évi fizetését bruttó 25 millió euróra emelik, ami nettó 13 milliót jelent. További öt évre. Ez pedig a klubnak 125 millió eurójába kerülne, és ezzel Alaba a Bayern legjobban fizetett játékosává lépne elő, megelőzve az évi rongyos tízmilliót kereső Robert Lewandowskit, továbbá a csapatkapitány Manuel Neuert és a szintén legendai státuszt élvező Thomas Müllert.

És akkor még nem is beszéltünk arról a 15 millió euróról, amennyit Zahavi követelt a szerződéshosszabbítás nyélbe ütéséért.

Csakhogy a bajorokat sem olyan fából faragták; Hasan Salihamidzic, a Bayern sportigazgatója közölte Alabával, hogy évi nyolcmilliónál egyetlen eurócenttel sem tudnak és akarnak többet fizetni neki, a 15 milliós ügynöki jutalékot meg felejtse el Zahavi. Ekkor történt az, hogy a nem éppen visszafogottságáról híres Uli Hoeness kifakadt a sport1.de honlapnak:

Úgy tudom, Salihamidzic teljesen kiborult a tárgyalások közben. Alabának egy pénzéhes piranha az ügynöke Pini Zahavi személyében, aki veszélyes pókerpartit folytat a klubunkkal, miközben a védence, Alaba bőrére megy ki a játék. Nem tudom, mit akar még Alaba? A világ legjobb klubjánál játszik, mi megbecsüljük, de lehetetlen kívánságoknak nem tudunk eleget tenni. Semmi kétségem nincs afelől, hogy az egész ügy mögött Zahavi áll.

Nem csoda, hogy tavaly novemberben megfeneklettek a szerződéshosszabbítási tárgyalások, és a Bayernnél belenyugodtak abba, hogy nyáron ingyen eligazol tőlük az osztrák. Méghozzá a Real Madridhoz, ahol állítólag már meg is jelent a kötelező orvosi vizsgálaton. A Marca értesülései szerint négy évre összesen nettó 44 millió euróért ír alá, és még Zahavi is megkapja a maga 15 millióját a transzfer lebonyolításáért.

Csakhogy így komoly bérfeszültség keletkezik az amúgy is pocsék anyagi helyzetbe sodródott Real Madridnál. Mint ismeretes, tíz százalékkal csökkenteni kellett a fizetéseket a koronavírus-járvány okozta bevételkiesések miatt, így a legjobban fizetett játékos, Sergio Ramos bére is lecsúszott évi 12 millióról 10,8 millióra. Ez viszont már kevesebb lenne Alaba 11 milliós gázsijánál. Ramos egyébként csak abban az esetben lenne hajlandó két évvel meghosszabbítani június végén lejáró szerződését, ha a válság előtti bérét, az évi 12 milliót kapná meg. Egyelőre még nincs megállapodás, miközben az is nyílt titok, hogy Florentino Pérez klubelnök a Paris Saint-Germainnel is tárgyal Kylian Mbappé megvásárlásáról. Ez az üzlet azonban csak akkor valósulhatna meg, ha a Madrid legalább százmillió euró értékben el tudná adni néhány játékosát.

Zahavi egyébként régi motoros a szakmában.

Hogy hány éves, azt nem tudni biztosan, egyes források 1943-at, mások 1955-öt említik születési dátumaként.

Zahavi sportújságíróként kezdte karrierjét, de aztán 1979-ben sikerült eladnia Avi Cohent, a kor legjobb izraeli labdarúgóját a Liverpoolnak 200 000 fontért, és ezzel beindult az üzlet. Fantasztikus kapcsolatrendszert alakított ki az angol futballban, Graeme Sounesstől Kenny Dalglishig megannyi liverpooli legenda nyaralt az ügynök eilati villájában, sőt, egy alkalommal még egy nagyobb szállítmány narancsot is eljuttatott ajándék gyanánt a vörösök melwoodi edzőcentrumába.

A következő nagy dobás Ronnie Rosenthal eladása volt a Standard Liége-től a Liverpoolnak, aztán Sir Alex Fergusonnal is jóban lett, ő bonyolította le Rio Ferdinand szerződtetését a Leeds Unitedtől a Manchester Unitedhez 30 millió fontért, miközben jutalékként ő is zsebre tett 1,13 milliót.

Az igazi nagy üzlet azonban az volt, amikor összehozta Roman Abramovicsot a Chelsea-vel. A londoni kékek megvásárlását ő irányította, csak a játékostranszferekből 5 millió font volt a haszna azon a nyáron.

Az angol futball José Mourinhót is Zahavinak köszönheti, 2004-ben ő volt a portugál mágus ügynöke – ma már egy másik híres-hírhedt menedzser, Jorge Mendes a képviselője.

Csoda-e, hogy Zahavit vagy gyűlölik, vagy imádják? Középút nincs – erre mondják azt, hogy megosztó személyiség.

(Borítókép: Pinhas „Pini” Zahavi. Fotó: Franck Fife / AFP)