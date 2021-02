Az utóbbi években egyik rossz döntést hozza a Barcelona vezérkara, miközben a világ legmagasabb költségvetésű klubja szabadesésben zuhan a csőd felé. A sok kapitális melléfogás közül is kiemelkedik az a 2017. július 29-i borzalom, amikor kikosarazták Kylian Mbappét Ousmane Dembélé kedvéért. Ha mind ez ideig bárkinek is kétségei lettek volna arról, ki a jobb játékos a két francia csatár közül, akkor a kérdés február 16-án a Camp Nouban eldőlt...

A minap a barcelonai Radio COPE El Partidazo című adásában Juanma Castano interjút készített Junior Minguella játékosügynökkel, aki a 2010-es évek végén egyike volt azoknak, akik labdarúgókat szállítottak a katalán klubnak. Az alábbiakban szó szerint közöljük az interjú szövegét:

– Jó estét, Junior! Hogy vagy?

– Jó estét, köszönöm, jól.

– Junior, tisztázzunk egy dolgot! Négy éve tartja magát a szóbeszéd, hogy 2017-ben ajánlottad Kylian Mbappét a Barcának, igaz ez? Meg tudod ezt erősíteni?

– Igen, igen, meg tudom ezt erősíteni neked. Most ráadásul még jobban, mint bármikor, mert a Barca egyik vezetője is megtette ezt a közelmúltban. Igen, igen, abszolút igaz a hír.

– Hogyan kínálja magát egy olyan játékos, mint Mbappé, mit mondtak neked?

– Hehehe (nevet) ...ez nem olyan egyszerű, mint ahogy sokan gondolnák. Az apámon keresztül megtudtuk, hogy 2017 nyarán Neymar a Paris Saint-Germainbe tart. A Barca vezetői vagy nem tudtak erről, vagy nem hitték el, Neymar pedig még nem közölte velük a szándékát, és Bartomeuék addig nem akartak lépni, amíg el nem dőlt a Neymar-ügy. Aztán amikor kiderült, értelemszerűen akartak valakit szerződtetni Neymar helyére, és Ousmane Dembélére gondoltak, és még véletlenül sem Mbappéra. Pedig Mbappé neve ott volt az asztalon. Az egyik klubvezető még azt is találta mondani, hogy Mbappé – aki akkor 18 éves volt – csak egy kísértet, egy szellem, nem több.

– Ki volt az?

– Nem mondom meg.

– De mondd meg!

– Nem tehetem... Egyébként a szerződés már kész is volt Mbappénak, 130 millió euró plusz 25 millió különböző ösztönzők formájában, és a srácnak 10 és 06 millió euró között lett volna a fizetése évente. Ezt a csomagot állítottam össze, és az apja, aki az ügynöke volt és ma is az, bele is egyezett.

– Miért hiúsult meg az ügylet?

– Mert a Barca Dembélét akarta, azt gondolták, jobban beleillik a csapat szerkezetébe. Pedig Mbappé mindenáron a Barcelona játékosa akart lenni, főleg, hogy Neymar elment a PSG-be, és egy lyuk keletkezett a keretben. Megjegyzem, a Real Madrid is sorban állt Mbappéért, de Kylian semmiképpen sem akart oda szerződni, mert a BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) csatársort érinthetetlennek gondolta. És a Monaco vezetői is a Barcának akarták eladni Mbappét, én már össze is kötöttem Javier Bordas sportigazgatót Vagyim Vasziljev orosz üzletemberrel, az AS Monaco alelnökével, de amikor a telefont Bordas kezébe akartam adni, azt mondta, hogy nem akar beszélni Vasziljevvel, talán félt Bartomeu elnöktől.

Eddig a beszélgetés, nem is szükséges különösebb kommentár hozzá. Bordas egyébként egy másik helyen arról is beszélt, hogy a katalán klub a szerencsétlenkedései miatt nemcsak Mbappéról maradt le az utóbbi években, hanem Thibaut Courtoisról, Erling Haalandról, Ferran Torresről, Dani Olmóról és Álvaro Moratáról is.

Az eredmény közismert. Az utóbbi két évben a BL-ben 3-0-ás vereség a Romától és a Juventustól, 4-0 a Liverpooltól, 8-2 a Bayerntől és legutóbb 4-1 a PSG-től. Mbappé mesterhármasával...

Borítókép: Dembele és Mbappé - Getty Images Hungary Fotós: Soccrates Images