Van Dijk szétszakadt térde vet árnyékot a liverpooli derbire

A Derby della Madonnina talán nagyobb szám ezen a hétvégén, hiszen azon a Serie A első és második helyezettje (Inter, Milan) csap össze vasárnap a San Siróban, de azért a Mersey partján is lesz egy városi rangadó. Még ha csak a hatodik fogadja is a hetediket az Anfielden. Végtére is ez már a 238. liverpooli derbi, de csak az első Virgil van Dijk tavaly október 17-én a Goodison Parkban elszenvedett horrorsérülése óta. Ami meghatározta a Premier League címvédőjének egész szezonját.