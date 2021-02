Barátkozzunk meg a gondolattal: magyar–lengyel Szoboszlai nélkül

Esterházy Mátyás, Szoboszlai menedzsere szerda este az M1 aktuális csatornán elárulta, a januártól a német Bundesligában és a Bajnokok Ligájában szereplő lipcsei csapatot erősítő Szoboszlai combsérülés miatti rehabilitációja jól, megfelelő ütemben halad, ám a játékosügynök még nem tudja, mikor játszhat újra a válogatott középpályás.

Akkor vegyük sorra a tényeket. Szoboszlai legutóbb december 22-én lépett pályára, még a Red Bull Salzburg játékosaként, a Wolfsberger AC ellen 3-2-re elveszített bajnokin. Dominik 82 percet kapott Jesse Marsch edzőtől, Patson Daka egyenlítő góljához ő asszisztált, utána Adeyemi váltotta.

Ezek után honfitársunk részt vett Lipcsében az átigazolást megelőző orvosi vizsgálaton, majd december 17-én az RB Leipzig hivatalos honlapján jelentette be, hogy a magyar klasszis aláírt a lipcsei klubhoz, a hírek szerint 20 millió euróért.

Akkor még szó sem volt a sérülésről, az első hírek arról szóltak, hogy január 2-án még nem léphet pályára a Stuttgart elleni idegenbeli bajnokin, de 9-én, amikor a Borussia Dortmundot fogadja a Lipcse, Julian Nagelsmann edző már számíthat a magyar fiatalember játékára.

Csakhogy január 5-én egy lipcsei sajtóbeszélgetésen érkezett a hideg zuhany, ahogy az MTI jelentette: Combközelítő izmának sérülése miatt még nem mutatkozhat be új klubjában, a Bundesliga második helyén állók RB Leipzigben a magyar válogatott Szoboszlai Dominik.

A 20 éves futballista elmondta, hogy ezzel a problémával már Salzburgban is küzdött, hosszabb ideje fájdalomcsillapítók segítségével játszott. „Előre tekintek, és amilyen gyorsan csak lehet, vissza akarok térni a pályára”, nyilatkozta.

Egy nappal később az rblive.de már azt írta, hogy a 2021-es év rossz hírrel köszöntött Szoboszlaira és az RB Leipzigre. Combközelítőizom-sérülése miatt legkorábban február elején kapcsolódhat be a csapatedzésekbe, és legkorábban február végén/március elején mutatkozhat be új klubjában. A cikkben arról is szó esett, hogy egy Franz Leberbauer nevű specialista fogja kezelni Dominiket. Illetve, kezelte volna, mert – megint csak az rblive.de szerint – a klubnál drágállták a kezelést, és inkább visszaküldték Szoboszlait Thalgauba, a Red Bull edzőközpontjába, hogy ott lábadozzon. Szoboszlai saját elmondása szerint hosszú ideje fájdalomcsillapítóval játszott Salzburgban, és nem is keveset. Egyetlen salzburgi mezőnyjátékos sem játszott több percet (22 meccsen 1657), mint a 20 éves játékos. Az RB Leipzig az rblive.de információi szerint tudatában volt a problémáknak a klubváltáskor. De mivel Szoboszlai ötéves szerződést írt alá, a klub időt szakít arra, hogy talpra állítsa az Európa-szerte keresett tehetséget.

Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy február 16-án, a Puskás Arénában nem léphet pályára Szoboszlai az RB Leipzig–Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. Egy nappal a meccs előtt tette ki az Instagramra mindmáig utolsó bejegyzését, a következő szöveggel: „Good luck to you guys tomorrow in Budapest… this arena already gave so much to us. Hope you come back with a win.” Azaz: Sok szerencsét, fiúk holnap, Budapesten! Ez az aréna annyi mindent adott nekünk. Remélem, győztesen tértek haza!” Dominik természetesen nem lehetett ott a Puskás Arénában társaival, akik 2-0-ra ki is kaptak a Premier League címvédőjétől. (Stefan Krause, a Bild munkatársa ült mellettem a sajtótribünön, aki a meccs után azt mondta, Szoboszlaival biztosan nem kapott volna ki a Lipcse...)