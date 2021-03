Husztit, Tőzsért gyalázzák, Bogdanovicsot követelik Debrecenben

A tavasszal az NB II-es bajnokság megnyerése mellett fontos, hogy már látszódjon a pályán, milyen közönségcsalogató játékkal készül az NB I-re a gárda.

Mindezt Kósa Lajos, a DVSC Zrt. igazgatótanácsának elnöke mondta február 16-án abban a nyilatkozatában, amelyben megindokolta a csapatot tavaly nyáron a kieséstől megmentő Kondás Elemér menesztését és a klubhoz a Tőzsér Dánielhez fűződő baráti viszonyt leszámítva semmilyen szállal nem kötődő Huszti Szabolcs szerződtetését.

Mármost, e pillanatban – a Vasastól és az Ajkától elszenvedett vereségek után – nemhogy nyomát sem látni a közönségcsalogató játéknak, de szerdán már az első helynek is búcsút intettek Dzsudzsákék, és már csak három pont az előnyük a harmadik helyezett Gyirmót előtt. Amely szerdán 1–1-et játszott a másik debreceni csapattal, a DEAC-cal, de úgy, hogy Nagy Patrik, a vendégek játékosa a 92. percben a léc fölé bombázta a győriek javára megítélt tizenegyest. Ha azt berúgja, most csak egy pont választaná el a Lokit a Gyirmóttól.

A városban pattanásig feszült a hangulat. A kirúgott Kondással és másodedzőjével, a Nagyerdő környékén nagy népszerűségnek örvendő Igor Bogdanoviccsal még mindig nem tisztázták a szerződésbontás feltételeit – ne felejtsük, hogy az edzőkkel nem 2021, hanem 2022. június 30-ig szólt az érvényes megállapodás, azaz komoly végkielégítésre tarthatnak igényt, csakhogy tudomásunk szerint a klub húzza az időt.

Ugyanakkor a népharag most Tőzsér Dániel sportigazgatóra, a Huszti, Toldi edzőkettősre és a játékosokra, közülük is a Tőzsérrel, Husztival közismerten jó viszonyt ápoló Dzsudzsák Balázsra, a csapatkapitányra zúdul. Ahogy az a kommenáradatból is kiderül.

Jól illusztrálja a közhangulatot az alábbi kis válogatás a facebook.com/dvscfoci honlapról. (Csak a durva helyesírási hibákat korrigáltuk.)

M. L.: „Nem tudom, mit rinyáltok. Két megnyert meccsre vagyunk a kupadöntőtől. Tegnap meg lett mondva, hogy minden fasza. Úgy is lett. Ja, nem.”

Cs. T.: „ Mi kell még? Még egy év az NB II-ben? Meglesz, hiszen látszik, hogy ezek a pályán lévők nem tudnak futballozni. Az edzőknek fogalmuk sincs, hogy mit kellene játszatni. Mondjuk nekem sem lenne, ha ezeket a focistákat kellene pályára küldenem. Mióta Balázs megkaparintotta a CSK karszalagot, egy repülőgépnél is gyorsabban zuhanunk. Köszönjük meg a DEAC-nak, hogy a Gyirmóttól elvett két pontot.”

T. R.: „ Ugyanaz kéne, mint tavaly a Kaposvár meccs után......a szurkolóknak kimenni a stadion elé, és megvárni a játékosokat és az edzőket, meg tőzsért......és számonkérni. Tavaly azért az kemény volt, ahogy el lett velük beszélgetve!”

S. G. N.: „Tőzsér Úr! Még vagy két fasza, jó papír és tapasztalat nélküli volt fradista elférne a stábban! Szűcs Lali nem ér rá!? IGORT A PADRA!”

B. B.: „Lacika, szerinted Elemérrel volt a baj? Hát rohadtul nem! Dzsudzsi meg a többi sztárocska sínre teszi az amúgy Z licences Huszti karrierjét!”

Zs. T.: „ Igort a padra! Tőzsér takarodj a fradista cimboráddal együtt!”

Z. F.: „ Lassan eljutunk oda, hogy ha meg akarom tartani azt a kis zsebpénzemet, amivel tippmixelni szoktam, el kell kezdjek a DVSC ellenfeleire fogadni. Remélem, hogy ez most komoly játék volt, mert viccnek nagyon morbid lenne.”

B. F.: „Biztos, hogy Kondással voltak bajok?”

J. B.: „ Husztiék nemrég jöttek, úgyhogy biztos emlékeznek a visszaútra is. Tőzsért itt ne hagyják!”

L. N.: „ Bravó, Tőzsér, latszik a csapaton a lendület és a változás, most mar a katicáknak is több pontjuk van, mint nekünk!! Eli bácsi meg kacag otthon a fotelből!! Huszti, takarodj! Bogdanovicsot a padra!!”

Gy. A.: „Gratulálok, fiúk, megvan a második hely. Remélem, azért mindenkinek rendesen csipogott a telefonja elsején! Bízom benne, hogy megjött mindenkinek hiánytalanul a fizetése. Ha másért nem is, legalább az edzőbuktatásért jár a lóvé! Mondjuk ezért a teljesítményért meg járna a prémium. Már csak azért is, mert bebizonyítottátok, hogy ti vagytok ennyire nullák 100%-ban, és nem az edző a hibás... Na, nem baj, csak így tovább! Buktassátok meg a mostani edzőpárost is. A "NAGY IGAZGATÓ ÚRNAK" (T. Dániel ismertebb nevén. Aki érdekből az NB II-be juttatott minket) van még olyan haverja, aki szívesen ide jönne a kispadra, hogy bebizonyítsa, nulla edzői tudással is lehet jó pénzt keresni Magyarországon.”

B. A.: „A keret jó, sőt! A baj az, hogy a játék nem a keretet alkotó játékosok stílusához, erényeihez, erősségeihez lett kialakítva! Ha elefántot akarsz megtanítani fára mászni, nem lesz sok sikerélményed!”

(Borítókép: Kondás Elemér a DVSC vezetőedzője a labdarúgó Magyar Kupa nyolcadik fordulójában játszott DEAC - DVSC mérkőzésen Debrecenben a DEAC Sportcampusán 2021. február 10-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)