Tényleg magyar szám a műlesiklás

Meglepően szerény létszámú csapat – Tóth Zita, Úry Bálint (Fullsport SE) és Beszterczey Kristóf (Callberg) – vett részt az eseményen, akiket mindössze egy edző segített a versenyen, Szepesi Bertold,

Tóth Zita a nők nagyon erős mezőnyében jó teljesítménnyel szerezte meg a top 20-as helyezést, 19. helye az eddigi legjobb magyar eredmény, ebben a versenyszámban magyar nő még nem szerepelt ilyen jól.

A győzelmet megszerző francia Sophie Mathiou még nem síel a felnőtt világkupában, azonban az Európa-kupa mezőnyében rendszeresen az indulók között van. A harmadik helyen végző amerikai A. J. Hurt, akit egyébként Zita a Super G-ben megelőzött, az idei szezonban már 36 felnőtt világkupa-pontot gyűjtött, többek között Super G-ben is. Hasonlóan sikeres a világkupa mezőnyében is a 7. helyen végzett szlovén Neja Dvornik, aki 21 világkupa-pontot gyűjtött, de még a 8. helyen végzett svéd Sara Rask is gyűjtött már idén 1 világkupa-pontot. Velük való összehasonlításban a fiatal magyar versenyző eredménye azt jelzi, megfelelő anyagi támogatottsággal eredményessége jelentősen javulhat, és a jövő évi olimpián akár már most a legjobb 10 közé kerülést tűzheti ki célul.

Szepesi Bertold rendkívüli sikerként értékelte, hogy versenyzői az idei ifjúsági vb-n három top 20-as és egy top 30-as helyezést, valamint egy U18-as első és egy U18-as második helyezést értek el.