Ma 125 éve volt az első újkori olimpia megnyitója

Az olümpiai játékokat az ókori Görögországban hívták életre Zeusz tiszteletére időszámításunk előtt 776-ban, és egészen Krisztus után 394-ig állt fenn, amikor I. Theodosius római császár rendelete alapján betiltották.

1500 évet kellett várni az olimpiai eszme visszatérésére, amikor is a Pierre de Coubertin báró által szervezett párizsi közgyűlésen megalapították a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, majd kitűzték az első modern játékok időpontját és helyszínét: 1896, Athén.

Az első újkori olimpián csupán 14 nemzet vett részt 241 férfi versenyzővel, kilenc sportágban 43 versenyszámot rendeztek meg 1896. április 6. és 15. között.

Viszonyításképpen a koronavírus-járvány miatt idén nyárra halasztott tokiói játékokon várhatóan 206 ország indul több mint 11 ezer sportolóval, 33 sportágban 339 versenyszámot rendeznek.

Az első „aranyérmet” (valójában a győztes ekkor még ezüstöt kapott) 1896. április 6-án az amerikai James Connolly szerezte hármasugrásban – ő később távolugrásban (3.) és magasugrásban (2.) is dobogós lett.

Érdekesség, hogy bár 186 versenyzőt a görögök is delegáltak, az olimpiai éremtáblázaton így is az egyedüli nem európai nemzetként induló Egyesült Államok végzett az élen 11 elsőséggel – igaz, a 14 fős küldöttség ezenkívül hét 2. (akkor még bronzérem) és két 3. (ebben az időben még oklevél) helyet szerzett, a görögök neve mellé pedig a mai számítás szerint 10 arany, 17 ezüst és 19 bronz került végül (a NOB később visszamenőleg egységesítette is ezeket a számokat).

Ami a mieink szereplését illeti, Hajós Alfréd révén a 100 és az 1200 méteres gyorsúszás is magyar győzelemmel zárult, rajta kívül a 800 méteren induló atléta, Dáni Nándor (2.), valamint a 100-as futó Szokolyi András, a maratoni futó Kellner Gyula és a teniszező Tapavicza Momcsilló (egyaránt 3.) is dobogós lett.

Az összetettben a magyar csapat a 6. helyen zárta a játékokat, és azóta is remekül teljesít a nyári viadalokon, hiszen a 175 aranyérem az Egyesült Államok (1022), Oroszország (590), Németország (428), Nagy-Britannia (263), Kína (224), Franciaország (212) és Olaszország (206) mögött az örökranglista 8. legjobbja!

Az idei játékok megnyitójára július 23-án kerül sor, a zárás pedig augusztus 8-án lesz.

