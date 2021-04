A dobógép a fellegekben, Kobe Bryant nyomdokain

Kezdjük a lényeggel: Steph Curry 47 pontot szerzett a Boston Celtics–Golden State Warriors mérkőzésen, miközben mezőnyből 15/27, triplából 11/19, büntetőből 6/8 volt a mutatója, továbbá leszedett 7 lepattanót, adott 3 gólpasszt, de volt 5 eladott labdája is, ami kicsit sok. Apró szépséghiba: 119-114-re kikapott a kaliforniai gárda, pedig már 16 ponttal is vezetett a második negyed vége felé.

Ebből is látszik, hogy a 33 éves, 190 centis irányító külön klasszist képvisel az NBA történetében.

De nemcsak ebből látszik, hanem abból is, hogy a szombati volt megszakítás nélkül a tizedik olyan mérkőzése, amelyiken legalább 30 pontot szerzett, és ilyesmire 33 éves kora fölött legutóbb a néhai Kobe Bryant volt képes, az egykori Lakers-sztárnak 2012. december 7. és 26. között sikerült ez a bravúr, afféle karácsonyi ajándékként.

Íme a Curry-parádé:

Ő Steph Curry, ennyi az egész – kommentálta játékosa sokadik káprázatos produkcióját Steve Kerr, a Warriors mestere, aki maga sem volt egyb kutyaütő, hiszen öt bajnoki aranygyűrűt őriz otthon a vitrinben. – De nem egyszerűen a csodás képességeit dicséri ez a teljesítmény. Ott van még az önbizalom, a halálmegvető bátorság, az, hogy nem fél a hibázástól, mert tudja, hogy a következő kísérletnél bedobja. Minden akciónál megpróbálja, és többnyire sikerül is neki. Igazi versenyző. Játékos. Nem tart a kudarctól, bízik a képességeiben, mert megdolgozott az edzéseken azért, hogy bedobja a világ végéről is. Most van a képességei csúcsán, sohasem volt jobb, mint most.