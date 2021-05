Wladár kiegyezne négy arannyal a buborékos Eb-n

Az Eb-t felvezető sajtótájékoztatót némiképp rendhagyó helyszínen, a Duna Aréna előtti területen tartották Fürjes Balázs nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos, Wladár Sándor MÚSZ-elnök és a világ- és Európa-bajnok nyílt vízi úszó, Rasovszky Kristóf részvételével.

Fürjes Balázs – a szervezőbizottság társelnöke – kiemelte, hogy ez a nyár az Európa-bajnokságok jegyében telik, hiszen a világ öt legnézettebb sportágából kettőben is Budapest lesz a helyszíne a kontinensviadalnak: a futball-Eb mérkőzései mellett a vizes sportágak legjobbjai is nálunk versenyeznek.

Ez a nyár az Eb-ké és az összetartozásé, végre ismét sportünnepekre készülhetünk – hangsúlyozta az államtitkár. Fürjes Balázs kiemelte, az úszás azért számít különlegesnek, mert az öt top sportágból ebben az egyben a magyarok a világ abszolút élmezőnyébe tartoznak – ezért is fontos, hogy a legjobbjaink hazai pályán versenyezhetnek, a többi világsztár társaságában. A külföldi médiaérdeklődés is óriási, ezért jelenthetjük ki, hogy az Európa-bajnokság megrendezése jó Budapestnek, jó Magyarországnak, húszezer vendégéjszakát jelent a pandémia által padlóra küldött szállodáknak, és lökést jelenthet az egész magyar sportnak is.

Wladár Sándor arról beszélt, hogy hatalmas vállalás a Magyar Úszó Szövetség részéről az Eb megszervezése a jelenlegi körülmények között, „ugyanakkor ehhez minden segítséget megkaptunk a kormányzattól, és persze a Merkely Béla rektor úr által vezetett SOTE-csapattól, amelyik garantálja, hogy a buborékon belül biztonságosan lebonyolítható legyen az esemény”.

A MÚSZ elnöke hozzátette, bár a résztvevők többsége nyilván nyűgnek tekinti a szigorú szabályokat és a rendszeres tesztelést, ám ez az Eb kiváló alkalom, hogy mindenki hozzászokjon ahhoz, ami majd a tokiói olimpián várja a résztvevőket. „Ott még az itteninél is nagyobb lesz a szigor, napi teszteléssel, szerintem fontos, hogy mindenki megtapasztalja, milyen a buborékélet, ami azért nem olyan könnyű.”

Wladár Sándor kérdésre elárulta: egy, a glasgow-i szerepléshez hasonló produkcióval most is elégedett lenne: a 2018-as Európa-bajnokságon négy magyar arany született a medencében (Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Verrasztó Dávid és Milák Kristóf elsősége révén).

Három éve tehát nem is a medencés úszók, hanem a nyílt vizesek közül került ki a magyar delegáció legeredményesebbje: Rasovszky Kristóf két arany- és egy ezüstérmével egyébként Eb-történelmet írt, hiszen férfi versenyző korábban sohasem tudott dobogón végezni mindhárom egyéni számban. Rasovszky a Lupa-tóban ezúttal csak 5 és 10 km-en indul, azaz 25-ön nem kívánja megvédeni a címét.

Apukám is megkérdezte, miért, de aztán amikor hallotta, hogy a Lupa vízhőmérséklete még néhány napja is csak közelítette a tíz fokot, akkor már magától mondta: így már érti.

A glasgow-i hős egyébként elmondta, jobban szeret hideg vízben úszni, három éve is kifejezetten jól ment neki az egész testes speciális dresszben, amit garantáltan viselni kell a jövő szerdán rajtoló viadalon is.

Az Európa-bajnokságon egyébként részvételi rekord várható: eddig 50 ország jelezte a részvételét – 49 volt a korábbi csúcs –, és több mint 1100 versenyző szerepel a négy diszciplina versenyszámaiban. A kapcsolatfelvételek alapján ugyanakkor az abszolút csúcsdöntés sem zárható ki, hiszen Bosznia-Hercegovina és Montenegró is jelezte részvételi szándékát, de versenyzőiket még nem regisztrálták eddig az internetes felületen.

A buborékrendszer amúgy nem olcsó mulatság az újságíróknak, akik egyébként – mármint a magyarok – nem is élnek ezzel a lehetőséggel.

(Egy napra 220 euró az ára a médiahotelnek, és ha valaki csak a medencés versenyek hét napjára költözik be, az már 1540 euróba „fáj” a szerkesztőségének, ha pedig végig ott lakik az Eb ideje alatt, azaz két hétig, annak a költsége 3080 euró, jelenlegi árfolyamon 1,1 millió forint. Nem is csoda, hogy Magyarországról egyetlen újságíró, a Nemzeti Sport munkatársa költözik be a buborékba, no meg természetesen az eseményről az adást sugárzó Magyar Televízió stábja.)

A sajtótájékoztató napján egyébként Wladár Sándor terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben érintette Gyárfás Tamás ügyét is. Wladár arra a kérdésre, hogy a büntetőügye miatt felfüggesztett FINA-vezető, Gyárfás Tamás megjelenik-e majd az uszodában, így válaszolt.

Erre pontos választ Gyárfás Tamás adhat, ugyanakkor azt gondolom, hogy a FINA írásos határozatát, amely felfüggeszti a büntetőeljárásának lezártáig minden, FINA és tagszervezete által rendezett sportesemény látogatásától, be kell tartani, hiszen a FINA a legfőbb döntéshozó szerv ezekben a kérdésekben. Biztos vagyok abban, hogy a magyar szövetség volt elnöke kényes helyzetében bölcsen dönt.

(Borítókép: Wladár Sándor. Fotó: Sóki Tamás / Index)