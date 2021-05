Meredek kalandok a jégfalon

Egy hete a hegymászók rémálma vált valóra, amikor a Khumbu-jégesés instabil jéghegyek és gleccserhasadékok alkotta jéglabirintusában egy óriási jégtorony összeomlott, és darabjai megsebesítettek egy külföldi mászót meg az őt segítő serpát. Szerencsére a helikopteres mentés profi módon zajlott, így a sérültek hamar egy katmandui kórházba kerültek. Ez a Mount Everestre vezető útvonal egyik legveszélyesebb szakasza, igazi orosz rulett, de a világ tetejére tartó Varga Csabát ez az incidens se riasztotta vissza.

A Kalifa Alpin Csapat hegymászója május negyedikén, két nappal a baleset után elindult a második akklimatizációs körre. Miután elérte az első magaslati tábort, még aznap tovább ment egészen a 6400 méteren előzőleg kiépített második táborig. Itt a sűrű havazás miatt megpihent és május 5-én éjjel indult a meredek Lhoce-jégfal irányába.

Az átlagosan 40–50 fokos, de néhol akár 80 fokos meredekségű kék gleccserjégen segítséggel sem könnyű feljutni, Varga Csaba azonban önállóan mozog a hegyen, a felszereléseit is maga cipeli, a szükséges mennyiségű élelmiszer és egyéb felszerelések mellett pedig sátrat is vitt magával. A harmadik tábort ráadásul hagyományosan a jégfalban, körülbelül 7200 méteren építik ki a mászók, ahol még a reggeli nyújtózkodást is ajánlatos hágóvasban elvégezni, hiszen ha itt kicsúszik az ember, semmi sem állítja meg. A hegymászó összesen két éjszakát töltött el ebben a magasságban, május 7-én pedig elindult a 7950 méteren fekvő Déli-nyereg irányába.

Ez egy jó kimerítő kör volt, néhány óra leforgása alatt több arcát is megmutatta a hegy. Az indulás napján annyira esett a hó, hogy a kettes táborból éjjel végül nem tudtam elindulni a hármas felé, aztán másnap elállt a havazás, kitisztult az ég, viszont a teljes szélcsendben olyan erővel tűzött a nap, ami elfeledtette az emberrel, hogy éppen kék gleccserjégen mászik felfelé, minusz 15 fokban. A hármas tábort a Lhoce-jégfalban, 7150 méteren alakítottam ki, ahol eltöltöttem két akklimatizációs éjszakát, viszont összességében 7500 méterig jutottam fel. Egészen elképesztő, hogy innen még több, mint 1300 méter a csúcs, az embernek még azért is keményen meg kell dolgoznia az Everesten, hogy egyáltalán csúcstámadó helyzetbe kerülhessen

– elevenítette fel az Indexnek az elmúlt napok kalandjait Varga Csaba, aki a hétvégén sikeresen visszatért az alaptáborba, ahol néhány napot biztosan pihenéssel tölt, mielőtt ismét felfelé indulna.

A Kalifa „Tisztán” Magyar Everest Expedíció célja, hogy Varga Csaba első magyarként, teljesítményfokozók és pótlólagos oxigén nélkül, azaz „tisztán” mássza meg a világ legmagasabb csúcsát.