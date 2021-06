Milliók szeretik, pedig rossz példakép volt

Muhammad Ali 1942. január 17-én a Kentucky állambeli Louisville-ben született Cassius Marcellus Clay Jr. néven. Családja nehéz körülmények között élt, alkoholizmussal küzdő apja címfestőként, anyja háztartásbeliként dolgozott. Négy fiú- és egy lánytestvére volt, a család pedig nehezen találta meg számításait a déli államokban folyó faji diszkrimináció miatt. Ali tizenkét éves korában került kapcsolatba az ökölvívással: ekkor ugyanis ellopták a biciklijét, majd egy rendőr önvédelmi célból mutatott néhány alapmozdulatot a fiúnak, akinek végül annyira megtetszett a sportág és az edzőterem légköre, hogy tizenhat évesen otthagyta az iskolát, és onnantól kizárólag a bokszra koncentrált.

Tehetsége hamar egyértelművé vált, később sorra nyerte az amatőr mérkőzéseket és versenyeket – amatőrkét száz megvívott mérkőzésből csupán öt alkalommal hagyta el vesztesen a ringet –, kétszer pedig első helyen végzett a Nemzeti Amatőr Bajnokságon, majd több ízben is elnyerte a Nemzeti és a Kentucky Aranykesztyűt; a valódi áttörés viszont csak ezután következett:

AZ EKKOR MÉG SZÜLETÉSI NEVÉN VERSENYZŐ ALI MINDÖSSZE 18 ÉVESEN ARANYÉRMET SZERZETT AZ 1960-AS RÓMAI OLIMPIÁN FÉLNEHÉZSÚLYBAN, AHOL A DÖNTŐBEN A LENGYEL ZBIGNIEW PIETRZYKOWSKIT GYŐZTE LE.

„Repkedj, mint egy lepke, szúrj, mint egy méh!”

Habár Ali büszke volt az Egyesült Államoknak szerzett olimpiai bajnoki címre, a játékokról hazatérve mégis azt tapasztalta, hogy bőrszíne miatt továbbra sem engedik be egyes éttermekbe, sőt bizonyos helyeken rasszista megjegyzésekkel illetik. Egy feltételezés szerint a rasszista támadások miatti felháborodásában az Ohio folyóba hajította olimpiai érmét. Az amatőr sikerek után szerződést kötött egy louisville-i szponzori csoporttal, amely mögött vagyonos fehér üzletemberek álltak, akik támogatásuk biztosítása mellett edzőt is szereztek az amatőröktől a hivatásosok közé igyekvő fiatal öklözőnek:

ALI ÍGY MIAMIBA KERÜLT, AHOL ANGELO DUNDEE FELÜGYELTE AZ EDZÉSEIT, ÉS AKIVEL EGÉSZEN A VISSZAVONULÁSÁIG EGYÜTT DOLGOZOTT.

Fotó: Keystone / Getty Images Hungary Ali és Angelo Dundee 1963-ban

Ali első profi mérkőzését 1960. október 29-én vívta Tunney Hunsaker ellen Louisville-ben, ahol egyhangú pontozással győzött. A debütáló mérkőzést sorrendben tizennyolc siker követte, amelyek közül tizenötöt kiütéssel nyert meg, beceneve a The Greatest, vagyis A Legnagyobb lett. Egy televíziós interjú során pedig taktikájáról vallott, az ott elhangzó szöveg onnantól kezdve a védjegyévé vált:

Repkedj, mint egy lepke, szúrj, mint egy méh!

1964 februárjában a tekintélyt parancsoló adottságokkal rendelkező, félelmetes ütőerejű Sonny Liston várt rá, akivel a Bokszvilágtanács (WBC) és a Bokszvilágszövetség (WBA) világbajnoki öveiért küzdött meg. A közvélemény jelentős része úgy gondolta, hogy Liston gond nélkül legyőzi Alit.

A felkészülés ideje alatt Ali meg is zavarta ellenfelét edzés közben, „ronda medvének” nevezte, és a sajtón keresztül is üzengetett neki, miután egy felvétel alkalmával a riporter azt mondta, hogy találkozott Sonny Listonnal, Ali pedig a rá jellemző módon reagált minderre:

Ugye milyen ronda? Túl ronda ahhoz, hogy világbajnok legyen. Egy világbajnok csak szép lehet. Mint én!

A mérkőzés előtti mérlegelés igazi show-műsorrá változott. Ali szinte leállíthatatlan volt, sorra záporoztak a kommunikációjára jellemző, rímekkel és költői képekkel felduzzasztott piszkálódások Listonra, aki meg volt győződve róla, hogy tíz évvel fiatalabb ellenfelénél mentális gondok lehetnek, legalábbis is erre következtetett a bokszolóktól nem éppen megszokott viselkedésből. A helyszínen lévő sportorvos megállapította, hogy a magából teljesen kivetkőző Ali vérnyomása és pulzusszáma is jóval magasabb az optimálisnál.

A MÉRLEGELÉSEN TÖRTÉNTEK MIATT AZ IS FELvetődött, HOGY ELHALASZTJÁK A MÉRKŐZÉST.

Az összecsapásra február 24-én került sor Miami Beachen, a Convention Centerben. Ali magasabb volt riválisánál, és már az elejétől kezdve ő irányított, Liston nehezen boldogult a sokat mozgó ellenféllel, csak kevés tiszta ütést volt képes bevinni. A harmadik menetben Ali egy kettős kombinációval kezdett, nem sokkal később duzzanatok jelentek meg Liston szemei alatt, az egyik ezek közül fel is szakadt. A vérző Liston viszont nem adta fel, a sarokban pedig ravasz csaláshoz folyamodott:

AZT JAVASOLTA STÁBJÁNAK, HOGY LOCSOLJÁK LE A KESZTYŰJÉT A MARÓ HATÁSÚ VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ FOLYADÉKKAL.

A gong után igyekezett közel húzni magához Alit, és valahogyan beledörzsölni a szemébe a folyadékot. Angelo Dundee látta, hogy tanítványa folyamatosan és erőteljesen pislog, ezért megpróbálta vízzel kimosni a szemét. Az ötödik menetre Ali úgy jött ki a sarokból, hogy gyakorlatilag semmit sem látott ellenfeléből. Liston igyekezett megsorozni őt, de így sem tudta kiütni a szinte vakon támolygó Alit.

Fotó: The Stanley Weston Archive / Getty Images Hungary Sonny Listont (balra) alaposan meglepte ellenfele szokatlan stílusa

A hatodik menetben ismét Ali pillanatai következtek, Liston szinte egy ütéssel sem próbálkozott, így könnyű célponttá vált. Ali folyamatosan vitte be a pontos ütéseket,

FIZIKÁLISAN ÉS FEJBEN IS ELLENFELE FÖLÉ NŐTT. SONNY LISTON NEM ÁLLT KI A HETEDIK MENETRE, AMI AZT JELENTETTE, HOGY MUHAMMAD ALI (CASSIUS CLAY) VILÁGBAJNOK LETT.

A mérkőzés után voltak olyan hangok, amelyek szerint Sonny Liston valójában eladta a mérkőzést, és nem is igazán akart bokszolni Ali ellen. Angelo Dundee határozottan visszautasította a feltételezést, sőt azt is kijelentette, hogy versenyzője bármikor képes lett volna legyőzni Listont. Hogy mi a tényleges igazság, arról keveset tudni, de a két bokszoló 1965. május 25-én újra megmérkőzött, ahol Ali mindössze két perc után kiütéssel győzött.

Névváltoztatás, megtagadott behívó, eltiltás

Már a Liston elleni mérkőzés alatt is nyílt titok volt, hogy Ali tagja az Elijah Muhammad által vezetett, Az iszlám nemzete nevű radikális afroamerikai szektának, amelynek egyik legismertebb alakja Malcolm X volt. A polgárjogi harcos szoros kapcsolatban állt a fiatal ökölvívóval, aki a szervezethez való csatlakozás után a nevét is megváltoztatta.

A CASSIUS CLAY-T EGY XIX. SZÁZADI FEHÉR ABOLICIONISTÁRÓL KAPTA. MIUTÁN KAPCSOLATBA KERÜLT A FEKETÉK JOGAIÉRT KÜZDŐ SZERVEZETTEL, ELŐBB A CASSIUS X, MAJD A MUHAMMAD ALI NEVET VISELTE. UTÓBBI VÁLTOZAT AZTÁN EGÉSZ PÁLYAFUTÁSA ÉS HÁTRALÉVŐ ÉLETE ALATT VÉGIGKÍSÉRTE.

Fotó: UniversalImagesGroup / Getty Images Hungary Elijah Muhammad szektavezér prédikáció közben, a hallgatóság tagjai közül Ali (balra) is figyelmesen hallgatja

1967 áprilisában Muhammad Ali is megkapta katonai behívóját a vietnami háborúba. Már az elején megtagadta a részvételt vallási okokra hivatkozva. Később mégis megjelent Houstonban a fegyveres erőkbe történő beosztása miatt. Háromszor is szólították név szerint, hogy lépjen előre, ő azonban mindannyiszor megtagadta a parancsot. Amikor negyedszerre is figyelmeztették, egy katona közölte vele, hogy bűncselekményt követ el, amiért akár öt év börtönt és tízezer dolláros pénzbírságot kaphat. Ali viszont továbbra sem volt hajlandó eleget tenni a felszólításnak,

EZÉRT A HELYSZÍNEN LETARTÓZTATTÁK, ÉS MÉG AZNAP, ÁPRILIS 28-ÁN A NEW YORK-I BIZOTTSÁG HÁROM ÉVRE BEVONTA BOKSZENGEDÉLYÉT, A WBA PEDIG MEGFOSZTOTTA VILÁGBAJNOKI CÍMÉTŐL.

Noha a sportoló fellebbezett a döntés ellen, a Legfelsőbb Bíróság ítéletére és a hatályon kívül helyezésre három éven keresztül várnia kellett. Végül 1971-ben megszűnt Ali eltiltása, de 1967. március 22-től egészen 1970. október 26-ig, vagyis a csúcséveiben (25 és 29 éves kora között) inaktív volt.

Újra a csúcson

Muhammad Ali pályafutása jó néhány, később legendássá váló összecsapást hozott, de az eltiltás lejártának érvénybe lépésekor talán még senki sem gondolta, hogy a boksztörténelem egyik legismertebb trilógiájának kezdetét jelenti majd, amikor a korábbi világbajnok 1971-ben kihívta honfitársát, Joe Fraziert egy címmérkőzésre.

Ali sokak számára ellenszenvessé vált a katonai behívó megtagadásakor.

Ő LETT A „A hadseregtől MEGLÓGÓ, FELELŐTLEN, TAPINTATLAN, MUSZLIM HITRE ÁTTÉRT” BUKOTT EXVILÁGBAJNOK, AKI NYÍLTAN SZEMBEMENT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRVÉNYEIVEL.

Egyes információk szerint még az eltiltás ideje alatt Frazier felajánlotta segítségét és támogatását Alinak. Frazier tisztelte vetélytársát a háborútól való távolmaradásáért és a meggyőződése miatt meghozott határozott döntéséért. Ali 1970 végén két felhozó mérkőzésen is a kötelek közé lépett, és mindkettőt simán hozta, így következhetett a Joe Frazier elleni első ütközet. A mérkőzést 1971. március 8-án rendezték New Yorkban, a Madison Square Gardenben. A meglepően enerváltan bokszoló Ali a fogadkozások ellenére vereséget szenvedett,

FRAZIER ÍGY SIMÁN, EGYHANGÚ PONTOZÁSSAL MARADT A WBA ÉS WBC BAJNOKA NEHÉZSÚLYBAN, GYŐZELME EGYBEN ALI HIBÁTLAN MÉRLEGÉNEK VÉGÉT is JELENTETTE.

Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary A vereség Ali makulátlan rekordjába került

A kihívó nem volt hajlandó elismerni a vereséget, a két bokszoló iránti korábbi tiszteletnek már nyoma sem volt. A még mindig csak harmincéves Ali ezután egy kisebb szervezet, az NABF világbajnoka lett, többek között a súlycsoport akkori, egyik jelentős bokszolóját, Ken Nortont is legyőzve.

Frazier 1973-ban elveszítette világbajnoki címeit a feltörekvő George Foremannel szemben, így a következő év januárjában jöhetett az Ali elleni visszavágó az NABF övjéért. A helyszín újfent a Madison Square Garden volt, a végső döntést pedig ismét a pontozóbírók mondták ki,

DE EZ ALKALOMMAL EGYHANGÚLAG ALIT LÁTTÁK JOBBNAK.

Ali kettejük második mérkőzése előtt és után is a nyilvánosság előtt sértegette Fraziert. Az okok a szektatagságában keresendők, Ali ugyanis ellenszenvet táplált a „fehér elnyomók” és az őket „kiszolgáló” feketék iránt is, Fraziert pedig az utóbbi kategóriába sorolta.

A harmadik, egyben mindent eldöntő, Frazier elleni felvonás előtt Ali két komolyabb jelentőségű mérkőzésen is szorítóba lépett. Előbb a már világbajnok George Foreman várt rá Zaire (mai nevén Kongói Demokratikus Köztársaság – a szerk.) fővárosában, Kinshasában. A mérkőzés dátuma 1974. október 30. volt. Az ütközet később saját elnevezést kapott:

Dübörgés a dzsungelben.

A mérkőzés nem is alakulhatott volna jobban Ali számára, a ringben régi önmagát idézte, és kiütötte Foremant, a győzelemmel pedig újra felért a nehézsúly csúcsára.

1975 márciusában Ali a teljesen ismeretlen és mindenki által esélytelennek hitt, 35 éves Chuck Wepner ellen tette kockára frissen visszaszerzett öveit. Hatalmas meglepetésre Wepner egészen a 15. menetig talpon maradt a címvédővel szemben, de végül Ali az utolsó menetben TKO-val legyőzte.

A MÉRKŐZÉSNEK KOMOLY UTÓHATÁSA LETT. EGY HOLLYWOODBA BETÖRNI SZÁNDÉKOZÓ OLASZ SZÁRMAZÁSÚ, EKKOR MÉG ISMERETLEN AMERIKAI SZÍNÉSZ, BIZONYOS SYLVESTER STALLONE ugyanis WEPNER ALAKJÁRÓL ÉS AZ ALIVAL MEGVÍVOTT MÉRKŐZÉSÉRŐL MINTÁZTA A KÉSŐBBI ROCKY-FILMEK FŐSZEREPLŐJÉT és alaptörténetét.

Fotó: Paul Tepley Collection / Getty Images Hungary Chuck Wepner sokáig jól bírta Ali ellen, aki az utolsó menetben végül kíméletlenül lesújtott

1975. október 1-jén elérkezett a Joe Frazier elleni harmadik csata, amelynek a Fülöp-szigetek fővárosa, Manila adott otthont, ez volt a manilai thriller. A mérkőzés megrendezése kiváló eszköz volt a Fülöp-szigeteki elnök, Ferdinand Marcos számára.

EGY MUHAMMAD ALI NEVÉVEL FÉMJELZETT NAGY NEMZETKÖZI ESEMÉNY UGYANIS ELTERELTE A GONDOLATOKAT A DÉLKELET-ÁZSIAI ORSZÁGBAN ZAJLÓ DIKTATÓRIKUS FOLYAMATOKRÓL.

Korabeli információk szerint a világbajnoki címmérkőzés megszervezése mintegy tízmillió dollárba került, ráadásul Ali kétszer annyi pénzt kapott a mérkőzésért, mint Frazier. Ali már két héttel a mérkőzés előtt megérkezett a Fülöp-szigetekre, érkezését hatalmas érdeklődés övezte. Frazier csak később ért a helyszínre, így őt nem részesítették ilyen fogadtatásban.

ALI MÁR JÓVAL A MÉRKŐZÉS ELŐTT MEGKEZDTE A SZOKÁSOS LÉLEKTANI HADVISELÉST, TÖBBSZÖR IS NYILVÁNOSAN GÚNYOLTA ELLENFELÉT ÉS CSALÁDJÁT, TÖBBEK KÖZÖTT GORILLÁNAK ÉS TOM BÁCSINAK HÍVTA FRAZIERT, AKINEK ÍGY PRÓBÁLTA A TUDTÁRA ADNI, HOGY ALACSONYABB RENDŰNEK TARTJA.

Az ütközet hatalmas iramban kezdődött. Mindketten komoly ütésekkel találták el a másikat, így egyikük sem úszta meg sérülés nélkül. Mivel akkoriban a címmérkőzések még tizenöt menetesek voltak, ez a találkozó is rekordhosszúságú lett. Szinte záporoztak a nagyobbnál nagyobb ütésváltások, ami mindkét bokszolóból sokat kivett.

A 14. menet végére szinte teljesen elkészültek az erejükkel. Ali a sarokban közölte: nem képes kiállni az utolsó három percre. Frazier sem volt jobb állapotban, az utolsó előtti menetet majdhogynem vakon küzdötte végig. Egyik szeme már 1964 óta sérült volt, és ezt a mérkőzést a másik, még ép szeme is megsínylette. Amikor edzője megkérdezte tőle, hány ujját mutatja, Frazier azt válaszolta, hogy egyet. A tréner két ujját mutatta fel, így nem engedte ki tanítványát az utolsó menetre,

AMI AZT JELENTETTE, HOGY A MANILAI THRILLERT MUHAMMAD ALI NYERTE.

Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary Egy mérkőzés, amely mindkét félben nyomot hagyott

A találkozó után Ali bocsánatot kért Frazier fiától a mérkőzés előtti viselkedéséért, de ellenfele ezt nem fogadta el. Ali még egyszer nyilvánosan is próbálkozott: 2001-ben a New York Times hasábjain igyekezett jobb belátásra bírni egykori nemezisét.

Joe Frazier 2011. november 7-én májrákban halt meg, temetésén Ali is részt vett.

Egy ellenfél, akit még a Legnagyobb sem győzhetett le

Ali 1978-ban vereséget szenvedett a feltörekvő Leon Spinks ellenében. A visszavágón később visszaszerezte címeit, de ekkorra már jól látható volt, hogy a negyvenedik életéve felé közelítő bajnok sebessége megkopott, és stílusa sem a régi. Ali utolsó címvédő mérkőzését 1980. október 2-án vívta. Ellenfele korábbi kesztyűpartnere, a veretlen Larry Holmes volt. Bár Ali nem fogott padlót, a küzdelmet végig Holmes irányította, Angelo Dundee pedig nem engedte tovább küzdeni bokszolóját,

A tizedik MENET UTÁN FELADTÁK A MÉRKŐZÉST.

1981 decemberében szállt ringbe utoljára Trevor Berbick ellen, aki pontozással legyőzte, a vereség egyben Ali 21 éven tartó pályafutásának végét jelentette. A mérkőzést követően visszavonult a profi boksztól.

1984-BEN PARKINSON-KÓRT DIAGNOSZTIZÁLTAK NÁLA, NÉHÁNY ÉVTIZEDEN KERESZTÜL VISZONT MÉG AKTÍV MARADT, SZÁMOS JÓTÉKONYSÁGI ESEMÉNYEN ÉS TELEVÍZIÓS MŰSORBAN SZEREPELT.

A nyolcvanas évek második felében került közelebbi kapcsolatba a korszak feltörekvő nehézsúlyú bokszolójával, Mike Tysonnal. Érdekesség, hogy Tysonnak 1988-ban sikerült kiütnie Ali egyik utolsó legyőzőjét, Larry Holmest.

1996. július 19-én Ali gyújtotta meg az olimpiai fáklyát az atlantai játékok nyitó ünnepségén. 1998-ban a szintén Parkinson-kórral küzdő Michael J. Fox színésszel kezdett közös projektbe a betegség elleni küzdelem jegyében. 2001-ben Ali néven életrajzi film jelent meg róla, amelyben Will Smith formálta meg az egykori bokszolót.

Fotó: Ethan Miller / Getty Images Hungary Muhammad Ali 2012-ben Las Vegasban feleségével, Lonnie Alival

Állapota az évek során fokozatosan romlott, a 2012-es londoni olimpia záró ünnepségén már súlyos betegen jelent meg. 2013 februárjában testvére, Rahman Ali úgy nyilatkozott: Muhammad már beszélni sem tud, és bármikor meghalhat.

2014 decemberében tüdőgyulladás, 2015 januárjában pedig húgyúti fertőzés miatt került kórházba. 2016. június 2-án légzőszervi panaszok miatt az arizonai Scottsdale-ben ismét kezelésre szorult. Bár állapotát méltányosnak minősítették az őt ellátó orvosok,

ALI EGY NAPPAL KÉSŐBB, JÚNIUS 3-ÁN MEGHALT. 74 ÉVES VOLT.

Négy alkalommal nősült, összesen kilenc gyermeke született.

Pályafutását máig tisztelet övezi. Mérkőzéseit, szónoklatait rengetegen idézik. Az amerikai popkultúra egyik kultikus alakjává vált, népszerűsége egyik legfontosabb elemének sokan azt tartják, hogy egyike volt az „önmagukat felépítő amerikai karaktereknek”.

(Borítókép: Muhammad Ali 1963. május 27-én. Fotó: Kent Gavin / Keystone / Getty Images)

(Forrás: Így vált Muhammad Alivá – dokumentumfilm –, Guardian)