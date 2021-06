Csak egy gól, de azt legalább mi rúgtuk

Látszik, hogy közeleg az Európa-bajnokság, a közönség már nagyon együtt él a válogatottal; amikor a három kapus, Gulácsi Péter, Dibusz Dénes és Bogdán Ádám kifutott a Szusza Ferenc Stadion méregzöld, kifogástalan minőségű füvére, erőteljes tapsban tört ki a lelátókat már háromnegyed órával az este nyolcas kezdés előtt negyedrészt megtöltő szurkolósereg, így üdvözölte az ausztriai Saalfelden edzőtáborából csütörtökön hazatérő keret tagjait. A nézők jórészt a válogatott piros mezébe öltöztek, kellemesen sütött a nap, jobb körülmények között nem is kezdődhetett a Magyarország–Ciprus előkészületi labdarúgó-mérkőzés.

Különösen nem Hahn Jánosnak, a Paks újdonsült NB I-es gólkirályának. A 26 éves center nemcsak, hogy élete első válogatottságát rögtön a kezdő tizenegy tagjaként ünnepelhette, de ahogy megtudtuk a helyszíni műsorközlőtől: egyenest a kórházból érkezett a meccsre, felesége Sára nevű kislányuknak – a házaspár első gyermekének – adott életet pár órával a kezdés előtt, konkrétan fél négy előtt öt perccel.

A mieink kezdő tizenegye így festett:

Gulácsi – Botka, Lang, Szalai A. – Lovrencsics G., Kleinheisler, Sigér D., Schäfer, Holender – Hahn, Varga K.

A ciprusi válogatottban nem hemzsegtek az ismert nevek:

Mihael – Karo, Szoteriu, Joannu – Avraam, Kasztanosz, Artimatasz, Pszaltisz – Oittasz, Hrisztofi, Papulisz.

Meglehetősen kísérletinek tűnt a magyarok összeállítása, a stabil csapattagok közül Sallai Roland és Szalai Ádám le sem vetkőzött, Willi Orbán és Nagy Ádám csak a kispadon kapott helyet. Gazdag Dániel, a Philadelphia Union támadó középpályása sem volt ott a kispadosok között. A jelek szerint Marco Rossi szövetségi kapitány lehetőséget kívánt biztosítani az őszi nagy sorozatban kevesebbet játszó válogatottaknak.

14 Galéria: 2021 06 04: Magyarország - Ciprus Fotó: Kovács Tamás / MTI

A Szusza Ferenc Stadion sikeres helyszín a mieinknek; eddig 29 mérkőzést játszott itt válogatottunk, és 23 győzelem, valamint 5 döntetlen mellett mindössze egyetlen vereség csúfítja a mérleget. Azt az egyet 2006. szeptember másodikán Norvégiától szenvedtük el Eb-selejtezőn, igaz, jó alapos verést kaptunk, 1-4 volt az eredmény. Ciprussal eddig hétszer találkoztunk, hatszor megvertük őket, csak a legutóbbit vesztettük el 2-1-re, 2007. február 6-án Limasszolban, az összesített gólkülönbség 13-5 ide. Még egy kedvező statisztika: válogatottunk kilenc mérkőzés óta veretlen!

Meglepetésre nem volt telt ház, mintegy tízezren ültek a lelátón. Köztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mellette pedig barátja, a 108-szoros válogatott Dzsudzsák Balázs – a VIP-ben. 20129 novembere, az Uruguay elleni barátságos meccs óta most először játszhatott közönség előtt a válogatottunk.

A publikum vette a lapot az első világháborút Magyarország számára lezáró békediktátum 101. évfordulóján, zúgott a Vesszen Trianon! kórus. Ettől eltekintve is derekasan szurkoltak a nézők, pedig túl sok okuk nem volt a ricsajra, mert negyedóráig az égvilágon semmi sem történt a pályán. Ebben a szokatlan összeállításban gyengén muzsikált a válogatott, egyre-másra fals hangok csúsztak a harmóniába. Először a 16. percben zúgott fel a Harcoljatok! rigmus, pedig sokkal célravezetőbb lett volna, ha futballoztak volna Holenderék...

14 Galéria: 2021 06 04: Magyarország - Ciprus Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Illyés Tibor / MTI

Aztán már a harmincadik perc is lepergett, és kínosan kezdtünk fészkelődni a székünkön: bizony, jobban focizott a nem sokra tartott ellenfél. A 34. percben végre Kleinheisler jó cselekkel betört a ciprusi tizenhatosra, ott azonban látványosan feldobta magát, még jó, hogy nem kapott sárga lapot. Egy idő után a közönség unatkozni kezdett, az újpesti érzelmű fanatikusok „kedvencüknek", a belga klubelnöknek, Roderick Duchatelet-nek küldtek verbális szeretetcsomagokat.

Aztán a 36. percben a semmiből szép gólt szereztünk. Varga Kevin adott be a bal szélről, középen Holender lyukat rúgott, Schäfernek így lett jó, és a Dunaszerdahely légiósa 12 méterről a léc alá bombázott. 1-0. Ötödik válogatott meccsén ez volt Schäfer első gólja.

A félidő hajrájában már gördülékenyebben játszottunk, Lovrencsics lőtt mellé, szóval, mindjárt más volt a leányzó fekvése.

A szünetben Gulácsit Dibusz váltotta a kapuban, és Kleinheislert is lehozta Rossi, Negót küldte be a helyére. Dibusz az 54. percben mindjárt bizonyíthatta is éberségét, mert Pittasz hatalmas bombáját remek reflex-szel öklözte a mezőnybe. Az 58. percben Pszaltisz megkapta a meccs első sárga lapját, mert letarolta a gólszerző Schäfert.

A 60. percben bejött Orbán, Nikolics és a debütáló Bolla Bendegúz, lement Lang, Hahn és Lovrencsics. A 62. percben az igen aktív Schäfer lőtt mellé. Aztán Varga Kevint mintha felrúgták volna a 16-oson belül, de az ismétlésnél láthattuk, hogy nem volt fault. A 78. percben Sigért Nagy Ádám váltotta.

14 Galéria: 2021 06 04: Magyarország - Ciprus Fotó: Kovács Tamás / MTI

Most már villogtak a magyarok, Varga Kevin, Nego, Schäfer egymást múlta felül. Utóbbi megforgatta védőjét, aki felvágta – tizenegyes. A büntetőt Nikolics nagy erővel a bal sarok felé lőtte, de túlságosan is mutatta az irányt, és Mihael óriási vetődéssel kiütötte a labdát. A 89. percben Bolla ment el a jobb oldalon, éles beadása centikkel csúszott el a bevetődő Nikolics cipőorra előtt.

Magyarország–Ciprus 1-0 (1-0). Szusza Ferenc Stadion, 10 000 néző, v.: Jug (szlovén). Gól: Schäfer (36.)

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)