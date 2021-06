Várnától Bordeaux-ig mozognak egyet a gyerekek

Először kerül sor erre az eseményre, ami Európában is úttörőnek számít

– kezdte az Indexnek Dénes Ferenc, a Digitális Sport Tudásközpont vezetője.

Az iskola utolsó hetében megszervezett, rendhagyó online testnevelésórához bárki csatlakozhat az ország bármelyik iskolájából. A DigitalTesiLIVE! 2021. június 11-i programja iránt az EU tagállamaiból is nagy érdeklődés mutatkozik, ezért nemcsak magyar nyelven, hanem angol alámondással is követhető lesz a testnevelésóra. A diákok valós időben részt is vehetnek az órákon, amelyek több kamera közvetítésében, streamingszolgáltatás révén jutnak el a végső felhasználókhoz. A tanév utolsó napján ez egy kellemes, országokon átívelő élményprogram lehet minden diák számára.

A program azonban nem csak egy „egyszerű” streamingszolgáltatás, hanem módszertani bemutató is a testnevelés digitális támogatásának illusztrálására. A testnevelési órák felépítésükben követik az európai gyakorlatot, mozgásanyaguk nem tartalmaz olyan elemeket, amelyeket a testnevelő kollégák vagy a tanulók már ne ismernének, illetve ne végeztek volna korábban. A 45 perces órák egyediségét a főrészt játékos gyakorlatai adják.

A testnevelés digitális oktatásával foglalkozunk, és jött az ötlet, hogy jó lenne, ha egy online oktatásba egész Európából be lehetne csatlakozni. Nagyon jó volt a fogadtatása, és végül az Európa-bajnokság nyitónapját tűztük ki dátumnak. Ahogy szerveztük, úgy lett egyre nyilvánvalóbb, mekkora potenciál van ebben a kezdeményezésben. Alapvetően két szálról kell beszélnünk, az egyik a testnevelésóra: Várnától Bordeaux-ig mozogjanak egyet a gyerekek. Közösen játszhatnak, vegyünk például egy kislabdahajítást, amiben össze lehet vetni egy várpalotai meg egy stuttgarti gyerek eredményét, vagy lehet örülni annak, hogy egy kalocsai kislány a saját korosztályában milyen jó eredményt ért el. A másik fontos terület, hogy ez digitálisan hogyan támogatható: élményszerűbb, élvezetesebb, a gyerekek számára vonzó program legyen a testnevelésóra.

Az esemény pedig előfutárként is szolgálhat.

Kárpát-medencei magyar iskolák sokasága jelentkezett be a rendezvényre, így azt is ki lehet próbálni, hogy az anyaországból közvetített oktatás hogyan működhet a jövőben.

Az iskolák előzetesen a https://digitaltesilive.eventcloud.hu/registration.html felületen tudnak regisztrálni. A diákok a testnevelési órákon szokásos sportruházatban sportolhatnak, a részvétel semmilyen különleges előképzettséget, képességet, tehetséget, korábbi felkészítést nem igényel, ugyanis a terhelést a testnevelő kollégák a 13-14 éves gyerekekre optimalizálták, de fiatalabb korosztályok bejelentkezése esetén a mozgásanyag életkornak megfelelő könnyített végzésére is lehetőség nyílik; a cél az örömteli, felszabadult mozgás, élménysportolás és közösségi érzés erősítése.

Program:

9:00–9:45: kézilabda – Győr

Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégium

10:00–10:45: kosárlabda – Budapest

Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium

11:00–11:45: labdarúgás – Debrecen

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma

Az online testnevelésórákat a Digitális Jólét Program honlapján lehet élőben követni:

https://digitalisjoletprogram.hu/digitaltesilive

A program a Digitális Jólét Program keretében működő Digitális Sport Tudásközpont, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Európa Tanács együttműködésének eredményeként valósul meg.

(Borítókép: Hatodikos diákok kosárlabdáznak testnevelésórán a nyíregyházi Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény tornatermében 2013. szeptember 4-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)