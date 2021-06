A vívást az olimpiai menetrendnek megfelelően már szombaton lebonyolították. Marosi nagyszerűen teljesített, 26 ellenfelét legyőzte, miközben csak kilenctől kapott ki, ezzel az egy nyertes asszóval többet gyűjtő orosz Alekszandr Lifanov mögött második lett. A 200 méteres úszásban – már vasárnap – 2:04.36 perccel a 11. időt érte el, de kicsik voltak a különbségek. Két szám után az élen állt, és ezt a pozícióját a hibátlanul, szintidőn belül teljesített lovaglásával meg is őrizte. Lifanov szorosan, két ponttal követte őt, de a harmadik helyezett fehérorosz Ilja Palazkovval szemben 28, a negyedik pozíciót elfoglaló, 2016-ban és 2019-ben vb-győztes francia Valentin Belaud-val szemben pedig 38 másodperc volt az előnye a kombinált szám előtt. A négy lövészettel megszakított 3200 méteres futás során gyakorlatilag csak Lifanovot kellett maga mögött tartania, akitől az első lövészetnél ellépett. A július végén már 37 éves Marosinak a lövősorozatai nem sikerültek igazán jól, de a homokos, mély talajon is jó tempót tudott diktálni, így elsőségét nem veszélyeztette az orosz ellenfél. A harmadik helyre a hazai közönség előtt szereplő Ahmed Elgendi zárkózott föl. Az első három hely ért tokiói kvótát.

A 2012-ben, Londonban olimpiai bronzérmes Marosi előzőleg 2009-ben nyert világbajnokságot, és az volt az eddigi utolsó magyar egyéni győzelem a férfiak hagyományos versenyében.

Jól kezdett a tokiói kvalifikációt már 2019-ben megszerző Demeter is, aki 22 győzelemmel és 13 vereséggel hatodikként fejezte be az első számot, majd úszásban is hatodik volt, így összesítésben az ötödik pozíciót foglalta el két szám után. A lovaglása viszont nem sikerült, akadályverésért 35 pontot vontak le tőle és hat másodperccel a szintidőt is túllépte. Ezzel visszacsúszott a 14. helyre, ahonnan azonban a harmadik legjobb kombinált számmal ötöt előre tudott lépni.

A döntő további két magyar résztvevője, Bereczki és Kardos kevés győzelmet gyűjtött a szombati vívás során, így a mezőny hátsó részéből kellett megkezdenie a felkapaszkodást. Előbbi a 25., utóbbi a 34. helyen végzett.

Csapatban a magyarok két ponttal előzték meg a németeket. A harmadik helyen az egyiptomiak végeztek.

ÖTTUSA-VILÁGBAJNOKSÁG (Kairó)

férfi egyéni verseny

1. MAROSI ÁDÁM (vívás: 26 győzelem/9 vereség/0 bónuszpont/256 pont, úszás: 2:04.36 perc/302 pont, lovaglás: 300 pont, lövészet-futás: 12:03.50 perc/577 pont) 1435 pont

2. Alekszandr Lifanov (Oroszország) 1426

3. Ahmed Elgendi (Egyiptom) 1417

...9. Demeter Bence 1401 (22/13/1/233, 2:03.14/304, 259, 11:35.20/605)

...25. Bereczki Richárd 1349 (2:05.79/299, 11/24/7/173, 299, 12:02.80/578)

...34. Kardos Bence 1284 (2:04.65/301, 5/30/0/130, 299, 12:26.20/554)

férfi csapatverseny

1. MAGYARORSZÁG (Marosi Ádám, Demeter Bence, Bereczki Richárd) 4185 pont

2. Németország (Fabian Liebig, Marvin Faly Dogue, Patrick Dogue) 4183

3. Egyiptom (Ahmed Elgendi, Ahmed Hamed, Eszlam Hamad) 4171

(MTI)

Borítókép: MTI/Kovács Tamás, archív