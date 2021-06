A Thomas Mann „Varázshegy” című könyvének is köszönhetően világhírnévnek örvendő Davosban fejezi be olimpiai felkészülését újdonsült világbajnoki bronzérmes öttusázónőnk, Gulyás Michelle. Még csak 20 éves az UTE kiválósága, de már esélyesnek számít Tokióban.

Az 1560 méteres magasságban fekvő svájci kisváros még inkább híres arról, hogy évről évre itt rendezik meg a Világgazdasági Fórum kiemelkedő eseményét, a gazdasági csúcsot, ahogy a sífutók egyik világkupaversenyét is. Mesébe illően szép lenne, ha néhány hét múlva a davosi városatyák azt is bejegyezhetnék a krónikáskönyvükbe, hogy náluk vendégeskedett három hétig a tokiói olimpiai játékok öttusaversenyeinek egyik sikeres szereplője, aki már azzal is a sportág újsütetű nagysága, hogy a kairói vb-n 20 esztendősen lett bronzérmes.

Magaslati edzőtábort keresett a szövetség és a klubom, ahol elsősorban a fizikai számokban, a futásban és az úszásban hozhatom fel magamat a lehető legmagasabb szintre. A bevált franciaországi lehetőségről a beutazási nehézségek miatt kellett lemondani, Bulgáriában pedig most nem álltak rendelkezésre a magaslati felkészülésnek azok a feltételei, amelyekért érdemes lett volna odautazni. A szakemberek összedugták a fejüket, és az én véleményemet is kikérve úgy döntöttek, hogy irány Davos, ahol magyar öttusázó ugyan még soha nem járt, viszont az edzésfeltételek elsőrangúak – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gulyás Michelle, aki a KSI műhelyének búcsút mondva tavaly csatlakozott az UTE öttusázóihoz.

Új klubjában a szakosztályt a volt válogatott versenyző Tibolya Péter, a sikeres ügyvéd vezeti, aki egyben a jelenleg legjobb magyar öttusázónő felkészülését is irányítja.

A Davosban hamarjában megszervezett személyre szóló edzőtábort idei kimagasló eredményeinek köszönheti a tiszteletre és szeretetre méltó, emellett vonzó megjelenésű öttusázónő, aki idén előbb a budapesti nyílt fedett pályás versenyt, a Peridot Kupát, aztán a szófiai világkupafutamot is megnyerte, ugyanazzal a lendülettel pedig a harmadik helyen végzett a vk-sorozat székesfehérvári döntőjében. Ezután következett a kairói világbajnokság, amely kettős sikerrel, bronzéremmel és olimpiai kvótával juttatta Michelle-t pályafutása eddigi csúcsára.

Nem részesültem nagy ünneplésben a világbajnokság után, annál több szeretetben és biztatásban – folytatta a Londonban született Michelle, akinek lassan már a védjegyének számít az a Ferrari-jelvényes baseballsapka, amiben előszeretettel mutatkozik a versenyeken. – Otthon, szokás szerint, tiramisutortával fogadtak, nem sokkal később viszont már a tankönyveimet bújtam, mert vizsgaidőszakban mi mást lehetne tenni. Megfeleltem büntetőjogból, ezzel meglett a második évem is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bűnügyi nyomozó szakirányú hallgatójaként. A júliusi szakmai gyakorlatomat viszont a kerületi kapitányságon júliusról augusztusra kellett halasztanom, mondanom sem kell, igazoltan, mert most Tokió, az első olimpiám, olyan kihívás, ami mindent visz. Amiből a lehető legtöbbet szeretném kihozni, erről többet most nem szeretnék mondani, azt viszont szívesen említem, hogy bízom az edzőimben, ahogy ők is bennem –mondta befejezésül az olimpiai reménység,

A magabiztos, de továbbra is két lábbal a földön járó Gulyás jól tudja, hogy Tokióban jóval nehezebb lovaspálya vár az öttusázókra, mint amilyen a kairói volt, a futásban viszont csak könnyebb lehet a versenyzők dolga, mert a világbajnokságon 15 centis homokkal borított, inkább a tevéknek való terepen voltak kénytelenek bukdácsolni.

A davosi edzőtábor amúgy azért is különleges, mert annak lehetőségével Gulyás mellett csak a junior világbajnoki bronzérmes öttusázó Barta Luca élhet, velük utazhat viszont a BVSC négy párbajtőrözője, akik a vívóedzéseken lesznek a segítségükre.

(Borítókép: Gulyás Michelle. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)