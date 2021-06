13 magyar aranyérem az ifi kajak-kenu Eb zárónapján

A délelőtt is rendkívül sikeresen zajlott a poznani ifjúsági kajak-kenu Eb-n magyar fiataljaink számára, egyből öt arany és egy ezüstérem volt a termése a küldöttségnek. Aranyérmet szereztek kajak-kenusaink ifjúsági K1-500 méteren, de első helyen végzett a K4-500 méteres női csapat is.

A délután sem folytatódott kevésbé sikeresen, az MKKSZ Facebook-oldala délután újabb magyar érmesekről számolt be. Rengeteg különböző versenyszámban állhatott magyar versenyző a dobogó legfelső fokára a délutáni órákban is, többek között U23-as és ifjúsági kategória K1-200 méteren is magyar győzelmet ünnepelhettek. A nap végére így összesen 13 aranyérmet zsebeltek be és hoznak haza fiatal kajak-kenusaink. A poznani ifi Eb-t a magyar csapat 16 aranyéremmel, három ezüst és két bronzéremmel, legeredményesebb nemzetként zárja.

Borítókép: kajakkenusport.hu