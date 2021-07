Djokovicsot nem érdekli a Golden Slam, kihagyhatja Tokiót

Úgy tűnik – ahogy néhány napja megjósoltuk –, Nick Kyrgios lépése lavinát indított el egyelőre a teniszben, de az sem kizárt, hogy más sportágakban is. Az ausztrál játékos bejelentette, hogy nem vesz részt a tokiói olimpián, mivel nem kér a nézők nélküli, zárt kapus versenyekből. Vasárnap este Novak Djokovics, a friss – immár hatszoros – wimbledoni bajnok is meglebegtette távolmaradását. Az ok ugyanaz, mint Kyrgiosnál.