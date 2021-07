Katasztrófa fenyegeti az amerikai kosarashegemóniát

Persze nem is biztos, hogy annyira hegemónia az. Hiszen két éve, 2019-ben a kínai férfikosárlabda-világbajnokságon csak a hetedik helyen végzett a Team USA. Igaz, az egy harmatgyenge csapat volt. És az olimpia mindig más, mint egy csip-csup vb. De az a helyzet, hogy ez a mostani Team USA is napról napra gyengül, az előkészületi meccsek eredményei is rémületet keltenek a tengerentúlon, szóval, már azt is megkérdőjelezi egyik-másik amerikai forrás, hogy egyáltalán esélyes-e Gregg Popovich mester alakulata.