Dzsudzsák: Vissza akarok kerülni a válogatottba!

A magyar válogatott egykori csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs jelenleg az NB II-be feljutó Debrecen csapatkapitánya. A szélső a csapata minap, a Vasas ellen játszott felkészülési meccsén remekül teljesített, a 3–0-ra megnyert találkozón be is talált. Nem is tagadta, hogy tiszta szívből szurkolt a magyar válogatottnak az Európa-bajnokságon.

Egy voltam a tizenötmillió büszke magyar drukker közül! Elfogadtam, hogy nem lehetek ott a pályán, de nem akartam elbújva, behúzott függönyök mögül televízión nézni a meccseket, kimentem a Puskás Arénába szurkolni. Sőt, a srácok hívtak a nézők vonulására is, de az talán furcsa lett volna, ám a stadionban ott akartam lenni. Kapcsolatban voltam néhány játékossal, gratuláltam nekik, tényleg büszke voltam mindhárom mérkőzés után a válogatottunkra!

– fogalmazott a Nemzeti Sportnak adott interjújában Dzsudzsák, akinek összetört a szíve, mikor látta a társait a pályán.