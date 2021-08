Duplantis olimpiai bajnok rúdugrásban, történelmi lengyel siker női kalapácsvetésben

A nap első döntőjében német győztes avattak a női távolugrásban: a német Malaika Mihambo 7 méteres ugrásával megnyerte a számot. Második helyen az amerikai Brittney Reese végzett, a bronzérmet a nigériai Ese Brume gyűjtötte be.

Férfi 400 méter gáton a norvég Karsten Warholm diadalmaskodott, megelőzve a második helyen záró amerikai Rai Benjamint, és a harmadik helyezett brazil Alison Dos Santost.

A férfi rúdugrás toronymagas esélyeseként várhatta a döntőt a világcsúcstartó, mindössze 21 éves svéd atléta, Armand Duplantis. A sportoló közel állt ahhoz, hogy megdöntse az általa tartott 618 centis rekordot, végül azonban nem tudta átvinni a 619-es magasságot. Aranyérme viszont nem forgott veszélyben, miután megugrotta a 602 centimétert. Christopher Nielsen személyében amerikai ezüstérmese lett a számnak, míg a harmadik helyre a brazil Thiago Braz ért oda.

A női kalapácsvetőknél Anita Wlodarczyk London és Rio után Tokióban is aranyérmet nyert: a lengyel sportolónő 78,48 méteres dobásával mindenkit maga mögé utasított.. Az ezüstérmet a kínai Vang Cseng szerezte meg egy 77,03-as kísérletének köszönhetően, a dobogó legalsó fokára egy másik lengyel állhatott fel: Malwina Kopron gyűjtötte be a bronzérmet 75,49 méteres eredményével. A sikerrel Wlodarczyk az első olyan női atléta lett, aki ugyanabban az egyéni számban egymást követő három olimpián is az élen végez.

A női 800 méter olimpiai bajnoka a 19 éves amerikai Athing Mu lett, aki az idei válogatón robbant be a nemzetközi köztudatba, s végül egyéni és országos csúccsal szerezte meg az aranyérmet. Mögötte a brit Keely Hodkinson végzett másodikként, a bronzérmet a nagyot sprintelő amerikai Raevyn Rogers csípte el.

A női 200 méteres síkfutásban történelmet írt a 100 méter bajnoka, a jamaikai Elaine Thompson-Herah, aki az első olyan női atléta lett, aki két egymást követő olimpián is megnyerte a 100 és a 200 méter döntőjét is. A sportolónő mögött a namíbiai Christine Mboma és az amerikai Gabrielle Thomas fért fel a dobogóra.