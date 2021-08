Részben kriptovalutával igazolta le Messit a PSG

A Paris Saint-Germain csapatába érkező labdarúgó egy jó adag kriptovalutát is kapott klubjától az átigazolásról szóló szerződése részeként.

A Reuters szerint Messi annak a Socios.com-nak a segítségével kapta a kriptopénzt, amely a különböző focicsapatok szurkolói számára forgalmaz szurkolói tokeneket.

A PSG is elismerte, hogy valóban adtak kriptovalutákat is az argentin sztárnak és ezek értékét is hozzászámították az aláírásáért adott pénzösszeghez. Azt ugyan nem mondták el, hogy pontosan mennyit, de elismerték, hogy „jelentős összegről” van szó.

A szurkolói tokenek olyan kriptovaluták, amelyekkel a szurkolók a klub egyes – többnyire kisebb jelentőségű – döntéseit befolyásolhatják. Többek közt a Manchester City és AC Milan szurkolói számára is bocsátottak ki ilyen pénzeket.

A bitcoinhoz és más kriptovalutákhoz hasonlóan a szurkolói tokenek is szabadon adhatják el és vehetik meg a birtokosaik és ezeknek az árfolyama is gyorsan tud változni.

A dolog pikantériája, hogy a PSG szurkolói tokenjének értéke az utóbbi napokban pont Messi érkezése miatt könyvelt el jelentős növekedést a kriptopiacon. Vagyis lényegében a PSG ezzel az ügylettel részben abból a pénzből fizette ki Messit, amelyet az érkezésén nyert a kriptovaluta-piacon.